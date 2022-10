Governo, il primo discorso di Meloni: “No all’ambientalismo ideologico” – LIVE

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

: - :

Il giorno del programma. Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, ha trattato con gli alleati per la formazione del nuovo governo, ha giurato nelle mani di Mattarella e preso le consegne da Mario Draghi. Oggi è chiamata a spiegare cosa intende fare nel periodo, lei spera il più lungo possibile, in cui siederà a Palazzo Chigi. Di cosa parlerà? Del “merito”, di cui tanto si sta discutendo in queste ore. Della guerra in Ucraina. Della Sovranità alimentare. E poi le bollette, la crisi del gas, l’inverno difficile che abbiamo di fronte.

Appuntamento alle ore 11 dalla Camera dei Deputati. Dopo il suo discorso programmatico, il presidente del Consiglio andrà al Senato a depositare il testo dell’intervento. Quindi inizierà la discussione generale a Montecitorio che si concluderà alle 17 circa con la replica della Meloni. Subito dopo le dichiarazioni di voto dei gruppi e verso sera l’esito del voto di fiducia. Domani, mercoledì 26 ottobre, si replica a Palazzo Madama.

Segui qui sotto il video in diretta dalla Camera del Deputati:

Diretta canale satellitare della Camera dei deputati

Watch this video on YouTube

10.45 Ciriani: “Preoccupazione” per i voti al Senato “ma no sorprese”

Da qualche giorno monta un po’ di preoccupazione nel centrodestra per i numeri della fiducia al Senato. A Palazzo Madama infatti la maggioranza assoluta è a 101 voti. Il centrodestra ne ha 115 sulla carta, che però rischiano di assottigliarsi. Per prassi il presidente Ignazio La Russa non vota, quindi siamo a 114. Inoltre nella compagine di governo ci sono 9 senatori eletti nelle liste della maggioranza, parlamentari che possono votare ma che spesso non sono in aula per impegni istituzionali. Benché la distanza dall’opposizione sia ancora netta, questo “calo” di senatori votanti, oggi il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha fatto capire che un po’ di preoccupazione c’è. “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione agli alleati – ha detto – Stiamo cercando un equilibrio. Non è facile. Tutti hanno l’ambizione, qualcuno ha anche il merito, ma non basta”. Il motivo? “Dal Senato è più difficile distaccare persone al governo. È una questione di numeri”. Probabile dunque che i ruoli di sottosegretario andranno in maggioranza ad eletti della Camera.

11.00 Meloni: “Sono emozionata”

11.05 Meloni: “Ringrazio Sergio Mattarella”

Giorgia Meloni ringrazia il presidente della repubblica e tutti gli alleati di governo. “Il centrodestra ha dato vita a un governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana”.

11.08 Meloni: “Non possiamo titubare”

11.09 Meloni ringrazia Mario Draghi

“A livello nazionale e internazionale Draghi ha mostrato tutta la sua disponibilità per un passaggio di consegne sereno e veloce. Io voglio dirvi che non c’è nulla di strano: così dovrebbe essere sempre in una grande democrazia”.

11.10 Meloni: Sono la prima donna a capo della Nazione

“Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto mi trovo a pensare alla responsabilità che ho verso tutte le donne che affrontano le difficoltà per affermare il talento o il diritto a veder apprezzati i sacrifici quotidiani. Ma penso con riverenza a coloro che hanno costruito con l’esempio la scala che oggi consente a me salire la scala che mi permette di infrangere il tetto di cristallo. Donne che hanno osato per impeto o per amore. Come Cristina, Rosalie, Alfonsina, Maria e Grazia, Tina, Nilde, Rita, Oriana, Ilaria, Mariagrazia, Marta, Elisabetta, Samanta e Chiara. Grazie per avermi mostrato il valore delle donne italiana”.

11.11 Il sentito grazie al popolo italiano

“Grazie al popolo italiano”, dice Meloni che però si rammarica per l’alto astensionismo. Un fatto dovuto anche ai giochi politici degli ultimi anni.

11.12 “Governeremo per 5 anni”

“Vogliamo liberare le migliori energie di questo Paese per garantire agli italiani libertà, giustizia, benessere e sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati che potrebbero non essere scelte nell’immediato, non ci tireremo indietro. Perché il coraggio non ci difetta”.

11.14 Meloni e il messaggio agli alleati

Il presidente fa sapere agli alleati che il programma che hanno votato è quello comune di centrodestra e che all’interno di questo il più votato è stato quello di Fratelli d’italia. “Agli osservatori e all’opposizione non piaceranno alcune delle nostre proposte. Ma io non intendo assecondare quel principio secondo cui la democrazia appartiene ad alcuni più che ad altri. E che un esito elettorale sgratido non vada accettato e anzi ne vada impedita l’esecuzione con ogni mezzo”.

11.16 Meloni contro la Francia: “Vogliono vigilare? Spendano meglio il loro tempo”

Giorgia Meloni manda un messaggio chiaro Oltralpe. Alla ministra che disse di voler “vigilare” sui diritti in Italia, il premier dice di impegnare meglio il proprio tempo. “Chi all’estero dice questo non manca di rispetto a me o a questo governo, ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere”.

11.20 L’Italia resta nell’Ue e nella Nato

Giorgia Meloni pizza l’Italia nel “sistema di valori” dell’Occidente basati sulle origini classiche e giudaico-cristiane. “Siamo figli di San Benedetto, italiano patrono principale dell’intere Europa”.

11.21 “L’Italia farà sentire la sua voce in Ue”

La Meloni non intende “sabotare” l’Ue, ma spingerla a rispondere meglio alle esigenze dei popoli e farle fare politiche “più vicine alle famiglie e alle imprese”. “Non intendiamo l’Ue come un circolo elitario con soci di seria A e di serie B o peggio come un Spa che tiene i conti in ordine. È la casa comune dei popoli europei”. Le grandi sfide, per Meloni, possono essere affrontate meglio dall’Ue che dei singoli stati. Ma l’Ue deve cambiare. “Qualcosa non funziona come potrebbe: serve integrazione più efficace in base al motto: ‘Uniti nelle diversità'”. “Una casa comune europea vuol dire regole condivise: il governo rispetterà le regole in vigore e contribuirà a cambiare querlle che non hanno funzionato, a partire dal dibattito sul patto di stabilità”.

11.25 Meloni: “No a subalternità in Europa”

11.26 “La Nato garantisce pace e sicurezza”

Per Meloni l’italia deve contribuire alla Nato perché “la pace ha un costo e quel costo è la capacità di difendersi e l’affidabilità che dimostra nel quadro delle alleanze di cui fa parte”. Meloni poi ricorda le missioni internazionali delle forze armate e ringrazia i nostri soldati. “La Patria vi sarà sempre riconoscente”.

11.28 “Saremo al fianco dell’Ucraina”

Per Meloni il motivo non sta solo nel diritto di Kiev di difendersi. Ma è anche questione di interesse nazionale. “Solo rispettando i propri impegni si può chiedere agli alleati di suddividere in modo più equilibrato gli oneri del conflitto, a partire dalla questione energetica”.

11.30 Meloni: “Non cedere ai ricatti di Putin”

“Famiglie in difficoltà” ma “non barattiamo sicurezza Kiev con la nostra tranquillità, perché cedere al ricatto di Putin aggraverebbe il problema aprendo la strada a ulteriori ricatti con ulteriori rincari dell’energia. I segnali arrivati dal consiglio europeo sono un passo avanti ma sono insufficienti”. Sul price cap, Meloni spiega che “è evidente che se non si darà seguito agli annunci allora la speculazione ripartirà”. Meloni promette aiuti sia sulle bollette che sul carburante, misure che “ci costringerà a rinviare altri programmi”. Il messaggio sembra alla Lega che già punta sulla flat tax.

11.33 “Dobbiamo sfruttare i giacimenti di gas” e “puntare sulle rinnovabili

Meloni invita a riprendere le perforazioni nell’Adriatico e a sviluppare le rinnovabili al Sud, riducendo la burocrazia.

11.35 Con 10 anni di governi deboli zero crescita economica

11.36 Meloni: “Siamo nel pieno di una tempesta”

“Siamo nel pieno di una tempesta. Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava.E lo sapevano anche le forze politiche che hanno governato in questi anni. Ci siamo battuti lo stesso per assumere questa responsabilità: perché non siamo abituati a scappare; e poi perché l’Italia, con tutte le sue ammaccature, resta la più bella imbarcazione del mondo”. Per Meloni l’Italia ha ancora delle potenzialità inespresse. “L’orizzonte non è il prossimo anno o la prossima scadenza elettorale, ma come sarà l’Italia nei prossimi 10 anni. Sono pronta a farlo anche a costo di non essere rieletta”.

11.40 Per ridurre il debito no austerity ma crescita duratura e strutturale

Meloni apre a acquisizioni straniere, ma no a logiche predatorie.

11.41 Meloni sul Pnrr: “Servono aggiustamenti”

“La proposta venne avanzata dal governo di centrodestra con Giulio Tremonti a suo tempo avversata e derisa e adesso attuata. Il Pnrr può ammodernare l’Italia e dobbiamo sfruttarla al meglio. Il rispetto delle scadenze richiede ancora più attenzione. Spenderemo al meglio i 68 miliardi a fondo perduto e quelli concessi a prestito, senza ritardi e senza sprechi. Concordando gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa alla luce del rincaro delle materie prime, perché queste materie si affrontano in modo pragmatico e non ideologico. Il Pnrr non è solo un piano di spesa pubblica, ma opportunità di svolta culturale abolendo la logica dei bonus per alcuni utili soprattutto alle campagne elettorali”.

11.45 Le riforme istituzionali: “Presidenzialismo alla francese”

Per le riforme istituzionali, Meloni indica nel presidenzialismo alla francese il suo modello pur aprendosi “ad altre proposte” anche dell’opposizione. “Ma sia chiaro che non rinunceremo a riformare l’italia se ci trovassimo di fronte opposizioni pregiudiziali. Ci muoveremo secondo il mandato degli italiani: dare al Paese un sistema in cui chi vince governa per 5 anni e poi viene giudicato dal voto degli italiani”.

11.47 Autonomie: Sussidiarietà in un quadro di coesione nazionale

Meloni manda un messaggio anche al partito autonomista del Trentino Alto Adige che potrebbe portare nuovi voti al Senato.

11.50 “Al Sud infrastrutture e basta migrazioni verso il Nord”

Sulle infrastrutture, Meloni cita non solo l’unione delle isole al continente, ma anche l’obiettivo di unire la costa adriatica a quella tirrenica.

11.51 Il messaggio alle Marche colpite dall’alluvione

11.52 Sovranità tecnologica e no oligarchi dei trasporti

Meloni parla di una rete pubblica nazionale per le telecomunicazioni su cui gli oepratori potranno operare in libero mercato. Ma immagina anche una clausola di salvaguardia per le concessioni di infrastrutture pubbliche come autostrade e aeroporti: “Il modello di oligarchi seduti su pozzi di petrolio senza assicurare investimenti non è un modello degno di una democrazia liberale”.

11.53 “L’Italia culla della bellezza”

“Nel mondo ci amano e vogliono comprare italiano. È un orgoglio, ma anche una risorsa economica dell’industria turistica. Bisogna tornare a puntare sull’italianità, valorizzare l’italiano all’estero e aumentare i legami con le comunità italiane nel mondo”.

11.56 Fisco: “Estensione della flat tax da 65mila fino a 100mila euro”

11.57 Tregua fiscale per le Pmi che vogliono regolarizzare la posizione con il fisco

11.58 Lotta all’evasione contro evasori totali, Iva e grandi aziende

Meloni dice sì alla lotta all’evasione ma no alla “caccia al gettito”. “Intendiamo partire da una modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell’Agenzia delle Entrate che vogliamo ancorare agli importi effettivamente incassati e non alle contestazioni come incredibilimente avvenuto finora”.

12.00 Riduzione graduale del cuneo fiscale fino a 5 punti per aziende e lavoratori

Meloni ha anche in mente l’idea del “più assumi e meno paghi”.

12.01 La promessa ai lavoratori autonomi

“Pensiamo alle migliaia di lavoratori autonomi che non si sono più rialzati dopo la pandemia. A loro che sono stati spesso trattati da figli di un dio minore vogliamo riconoscere tutele in linea a quelle garantite ai lavoratori dipendenti”.

12.05 Pensioni: “Facilitiamo l’uscita nel rispetto degli equilibri di bilancio”

Meloni intende difendere non solo i diritti di chi vuole andare in pensione oggi. Ma anche le pensioni dei giovani che andranno via dal lavoro solo in regime contributivo, una “bomba sociale che noi continuiamo a ignorare ma che in futuro investirà milioni di lavoratori che si ritroveranno con assegni inadeguati”.

12.06 Povertà: Meloni cita Papa Francesco e scatta l’applauso dell’Aula

12.06 Reddito di cittadinanza

Il governo Meloni intende mantenere il reddito minimo a “chi non è in grado di lavorare”. Per gli altri invece serve il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro. “Anche sfruttando il fondo sociale europeo. Il reddito minimo è una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia oltre che per se stesso e per la sua famiglia”.

12.06 Morti sul lavoro: garantire il rispetto delle norme

12.08 Meloni cita nuovamente le devianze giovanili

12.09 No alla cannabis libera, sì allo sport

12.10 “Difendiamo l’ambiente” e il patrimonio culturale

“Non c’è ecologista più convinto di un conservatore. Ma cioè che ci distingue da certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l’uomo dentro. Conigando sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Sull’elettrificazione dice: “Accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica”.