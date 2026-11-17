Ogni volta che si verifica un bombardamento a Gaza, i titoli sono spesso gli stessi: “Israele colpisce un ospedale”, “Raid israeliano provoca vittime civili”, “Ucciso un leader di Hamas”. Notizie che inevitabilmente scuotono le coscienze e alimentano l’indignazione. Ma c’è una domanda che raramente trova spazio nel dibattito pubblico: se davvero miliziani e comandanti di Hamas utilizzano ospedali, scuole e infrastrutture civili come basi operative, depositi o centri di comando, la responsabilità morale di ciò che accade ricade esclusivamente su chi bombarda? Non si tratta di giustificare una guerra. La guerra, per definizione, rappresenta il fallimento della politica e della diplomazia. Si tratta però di provare a ragionare oltre gli slogan e i titoli a effetto.

Se un’organizzazione armata sceglie di confondersi tra la popolazione civile, sa perfettamente che qualsiasi risposta militare produrrà conseguenze devastanti anche per gli innocenti. Dall’altra parte, uno Stato che decide di colpire obiettivi ritenuti strategici sa altrettanto bene che il rischio di vittime civili è enorme. Ecco perché la realtà è spesso più complessa della narrazione che viene proposta. Ridurre tutto a “buoni” e “cattivi” può aiutare a schierarsi, ma non aiuta a comprendere.

Nel frattempo, come sempre accade in ogni conflitto, a pagare il prezzo più alto non sono i leader politici né i comandanti militari. Sono le famiglie, gli anziani, le donne e soprattutto i bambini che si ritrovano nel mezzo di una guerra che non hanno scelto. Prima di condividere indignazioni preconfezionate o certezze assolute, forse dovremmo fermarci un momento e riflettere su una verità scomoda: in guerra le responsabilità possono essere diverse, ma il dolore degli innocenti è sempre lo stesso. Meditiamoci seriamente.

Ezio Pozzati, 16 novembre 2026

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