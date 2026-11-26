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“Ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran per quello che è successo”. La morte di due italiani in Kuwait apre un nuovo fronte diplomatico tra Roma e Teheran. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia presenterà una protesta alle autorità iraniane per l’attacco che è costato la vita a due nostri connazionali, entrambi tecnici civili della Rheinmetall. Il titolare della Farnesina ha ricordato che nei Paesi del Golfo lavorano anche cittadini europei e ha invitato Teheran a non estendere il conflitto ai Paesi che non vi sono direttamente coinvolti. “Non serve accendere focolai in questo momento”, ha aggiunto a margine del Convegno di Pontignano.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, in provincia di Latina, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Entrambi lavoravano per Rheinmetall Italia, società del gruppo tedesco specializzato nell’industria della difesa, che nella Capitale dispone di uno stabilimento dedicato alla produzione di radar e sistemi di sorveglianza. I due italiani erano impegnati in Kuwait in attività di manutenzione delle apparecchiature della difesa antiaerea in dotazione alle forze armate locali. Non erano dunque militari italiani impegnati in una missione di combattimento, ma dipendenti civili di un’azienda privata.

La dinamica dell’attacco

Secondo la ricostruzione fornita dal ministero della Difesa del Kuwait, l’esplosione è avvenuta durante un attacco che le autorità dell’emirato attribuiscono all’Iran. I due italiani sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove sono deceduti. Feriti anche un cittadino pakistano e un capitano dell’esercito kuwaitiano. L’attacco ha provocato inoltre danni materiali. La Farnesina ha attivato l’Unità di crisi e l’ambasciata italiana è in contatto con le autorità locali per gli accertamenti e per fornire assistenza ai familiari delle vittime.

Il capo della diplomazia italiana attende ora le relazioni ufficiali del governo kuwaitiano per chiarire definitivamente le responsabilità dell’attacco. Tajani ha ribadito che l’Italia ha sempre condannato le aggressioni iraniane contro gli Stati arabi estranei al conflitto. La protesta diplomatica annunciata dal ministro arriva mentre crescono le preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini europei presenti nella regione.

L’Iran respinge le accuse

Da Teheran è arrivata intanto una netta smentita. Il portavoce delle forze armate iraniane, il generale Abolfazl Shekarchi, ha negato che la Repubblica islamica abbia condotto operazioni offensive nella regione e ha evocato il possibile coinvolgimento di Israele e degli Stati Uniti in operazioni sotto falsa bandiera. Una versione che contrasta con quella fornita dalle autorità kuwaitiane e che, al momento, non risulta accompagnata da prove pubbliche. Anche l’Arabia Saudita ha condannato l’attacco, attribuendone la responsabilità a Teheran.

La protesta della Cgil

La tragedia apre anche il capitolo della sicurezza dei lavoratori italiani impiegati all’estero. La Fiom-Cgil nazionale, insieme alle strutture di Roma e del Lazio, ha convocato un’assemblea in sciopero nello stabilimento romano della Rheinmetall. I metalmeccanici della Cgil chiedono al governo e alle aziende, a partire dalla multinazionale tedesca, di organizzare immediatamente il rientro dei dipendenti che operano nelle aree a maggiore rischio. Secondo il sindacato, quanto avvenuto dimostra l’insufficienza delle misure di sicurezza quando i lavoratori vengono inviati in territori interessati da conflitti armati. La richiesta, dunque, non riguarda soltanto il personale della Rheinmetall in Kuwait, ma più in generale tutti i lavoratori italiani esposti ai rischi della guerra.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie dei due italiani. Analogo messaggio è arrivato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Più politico l’intervento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha chiesto di intensificare la pressione sull’Iran affinché interrompa gli attacchi contro i Paesi vicini. Anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso la propria vicinanza alle famiglie, sottolineando come l’instabilità mediorientale rappresenti un pericolo anche per i cittadini italiani.

Quello odierno, secondo Reuters, è il secondo attacco attribuito all’Iran contro il Kuwait dall’inizio di novembre. La ripresa delle ostilità nel Golfo sta aumentando i rischi per i Paesi alleati degli Stati Uniti, ma anche per le migliaia di stranieri che nella regione vivono e lavorano. E oggi a pagarne il prezzo sono stati due tecnici italiani.

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