Cronaca

I maranza spaccano, le élite teorizzano

Laureati, ricercatori e giornalisti: lo stupore per il profilo del presunto regista dei disordini dimentica una lezione di Orwell

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Pare abbiano individuato la “mente” dei disordini di queste settimane e molti manifestano stupore perché il soggetto in questione è laureato, ricercatore di geopolitica e collaboratore di giornali. Pensavano forse che alla testa degli spaccavetrine ci fosse un metalmeccanico? Non hanno ancora capito che il marcio è sempre nelle élites (culturali, politiche, economiche) e che per trovare qualcosa che si salva ci si deve rivolgere alla gente più semplice e a quelli che Orwell chiamava i prolet.

Carlo Lottieri, 27 ottobre 2026

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