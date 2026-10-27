I maranza spaccano, le élite teorizzano

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Pare abbiano individuato la “mente” dei disordini di queste settimane e molti manifestano stupore perché il soggetto in questione è laureato, ricercatore di geopolitica e collaboratore di giornali. Pensavano forse che alla testa degli spaccavetrine ci fosse un metalmeccanico? Non hanno ancora capito che il marcio è sempre nelle élites (culturali, politiche, economiche) e che per trovare qualcosa che si salva ci si deve rivolgere alla gente più semplice e a quelli che Orwell chiamava i prolet.

Carlo Lottieri, 27 ottobre 2026

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