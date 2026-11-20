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Il dolore di un padre può diventare uno spettacolo? E soprattutto: fino a che punto è giusto trasformare una tragedia familiare in interviste, apparizioni televisive e fiction? A sollevare la questione, stavolta, non è un opinionista qualsiasi, ma Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che ha pronunciato parole destinate a far discutere, chiamando in causa anche Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza uccisa da Filippo Turetta nel novembre del 2023. “A volte mi chiedo se una certa voglia di apparire abbia superato la manifestazione del dolore”, ha osservato il religioso. E poi ha aggiunto un’altra considerazione, ancora più delicata: “Anche perché può darsi che certe interviste non vengano date gratuitamente”.

Le dichiarazioni, riportate da La Verità, sono arrivate durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto. Moraglia ha affrontato il tema della cosiddetta televisione del dolore, contestando il confine sempre più sottile tra informazione e intrattenimento. «L’informazione è una delle componenti fondamentali di una democrazia», ha premesso, spiegando però di non apprezzare la trasformazione delle vicende reali in prodotti spettacolari, soprattutto quando coinvolgono famiglie colpite da omicidi e violenze. Il problema, secondo il patriarca, diventa particolarmente evidente quando le tragedie vengono raccontate attraverso fiction mentre i protagonisti e i loro familiari sono ancora in vita.

Il ragionamento di Moraglia non è stato, almeno inizialmente, una condanna indistinta di chi sceglie di parlare pubblicamente del proprio dolore. Il patriarca ha riconosciuto che l’esposizione mediatica può rappresentare anche una forma di difesa davanti alla pressione dei giornali e delle televisioni. Ma ha distinto questa situazione da quella di chi, a suo giudizio, finisce per assecondare il meccanismo dello spettacolo. Ha quindi contrapposto le fiction dedicate a vicende ormai lontane nel tempo a quelle che raccontano tragedie recenti, con persone ancora direttamente coinvolte. Ed è in questo contesto che ha espresso i suoi dubbi sulle motivazioni di alcune apparizioni pubbliche e sul presunto (ma non dimostrato) pagamento delle interviste. Un riferimento che assume un peso particolare perché il prossimo 25 novembre è prevista alla Camera la proiezione del film dedicato a Giulia Cecchettin, alla presenza del padre.

Non è la prima volta che Moraglia interviene sulla vicenda. Subito dopo l’omicidio di Giulia aveva richiamato il tema del rispetto nelle relazioni, osservando che l’amore non può esistere senza il riconoscimento della libertà dell’altra persona. Questa volta, però, il suo intervento riguarda un terreno diverso: non la violenza subita dalla ragazza, ma il modo in cui la sua storia viene raccontata pubblicamente. Gino Cecchettin, dopo la morte della figlia, ha scelto di impegnarsi nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, anche attraverso una fondazione. Una scelta che il patriarca non ha direttamente contestato, ma sulla quale le sue parole aprono inevitabilmente una discussione: quando la testimonianza pubblica aiuta a sensibilizzare e quando, invece, rischia di alimentare la spettacolarizzazione?

Nel suo intervento, Moraglia ha allargato il discorso anche al funzionamento della giustizia italiana. Ha citato il caso di Monica Busetto, quello di Garlasco e altre vicende giudiziarie tornate sotto i riflettori a distanza di anni, sottolineando il disorientamento che può nascere quando sentenze definitive vengono successivamente rimesse in discussione. Un problema che, secondo il patriarca, investe tanto la credibilità della giustizia quanto la responsabilità dell’informazione. E che si intreccia con la tendenza a trasformare i processi e le tragedie personali in appuntamenti televisivi permanenti.

Resta soprattutto l’affondo su Cecchettin. Moraglia non ha accusato il padre di Giulia di aver incassato compensi, né ha presentato prove in questo senso. Ha posto un interrogativo, usando parole che tuttavia difficilmente passeranno inosservate. Perché un conto è discutere della televisione del dolore, un altro è evocare la possibilità che dietro alcune interviste ci sia anche un interesse economico. E quando a farlo è il patriarca di Venezia, riferendosi a una delle vicende che più hanno segnato l’opinione pubblica italiana, la polemica è inevitabile.

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