Il Trump che i giornali italiani non vi raccontano: cosa ha detto davvero alla Cbs

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Donald Trump rilascia a 60 minutes di Cbs un’intervista interessantissima che – tolti gli orrendi calzini corti di Ross Douthat che lo intervistava, e il tappeto della Casa Bianca dove si teneva l’intervista che era arricciato- è inedita per tanti aspetti. Ma siccome dice un sacco di cose interessanti e non gli si può dare dello stronzo bovaro, in Italia nessuno ne scrive un solo rigo. È vero, in Italia i giornalisti non parlano bene inglese, se pensiamo che per un anno sono andati avanti con traduzioni a targhe alterne su termini come ‘deportations’ (spacciate per deportazioni anzichè per quel che sono, cioè espulsioni con rimpatrio) già abbondantemente usati dai Democratici, ma stavolta attribuendogli un significato opposto a quello reale solo perchè a questo giro lo usava Trump, che va contestato a priori, antropologicamente.

Ma l’intervista, sia pur tra mille interruzioni capziose e a volte fastidiose di chi la conduce, ha dell’eccezionale, ed è totalmente inedita. Come la versione che offre di Donald Trump, per una volta assai poco bullo e ragionevole: tra toni calmi e riflessivi, contraddittorio civile, ammissioni, proposte di accordo, Trump fa autocritica sulla scelta di candidati scelti per le elezioni di midterm (che peraltro ha perso come e meno di quasi tutti i suoi colleghi del passato, anche se le sconfitte in Texas, Kansas e South Carolina fanno oggettivo rumore); ammette alcuni errori anche su aspetti della sua comunicazione politica che è parte così importante e caotica della sua stessa azione, e dice che sull’immigrazione il principio è giusto, i risultati ci sono, ma la misura forse è stata eccessiva, quindi riapre alla ‘regola del santuario’ per chi, arrivato illegalmente dieci anni fa in America dove da allora lavora, e ragiona addirittura sul loro riconoscimento (“Sono persone non criminali che fanno ottimi lavori in hotel e ristoranti, ad esempio”) e su questo apre alla collaborazione con i democratici, con cui si impegna a una moratoria di insulti con i Democratici in cambio di accordi sull’immigrazione. Il che, se avessimo qualche politologo curioso, potrebbe anche significare qualcosa in termini di tattica politica: se Trump offre collaborazione ai democratici, si prepara a dividerne in campo tra riformisti (Ossof, Talarico e altri) e socialisti da accatto come El Sayed, Ocasio Cortez e compagni? E cosa può significare questo in prospettiva di prossime candidature alla Casa Bianca, lato dem, ma non solo?

Nessuno si domanda nulla perchè noi viviamo di dissing, salvo poi meravigliarci della supposta superficialità popolare di cui ci dogliamo nei talk show ma che innaffiamo con il nostro superficiale lavoro. E quindi nessuna menzione per il fatto che Trump ammetta anche di pensare a qualche cambio nella sua amministrazione, non assicura che farà endorsement esplicito per un repubblicano candidato alla Casa Bianca dopo di lui, ma cita un solo nome sulla successione: Marco Rubio. Non solo: tranquillizza sulla possibile deriva dell’intelligenza artificiale, che egli chiama Super intelligenza (“Ma non artificiale, perchè la facciamo noi”) dicendo che lo Stato ne vigilerà lo sviluppo eccessivo ma che è una corsa assolutamente a due con la Cina e da vincere, perche’ “la Cina non ha i guardrail che abbiamo noi democrazie”, e pur ammettendo che l’intervento in Iran gli abbia causato un danno elettorale fissa una distinzione tra cronaca e storia che se l’avesse indicata un Dem gli avremmo dato tutti dello statista: “La guerra in Iran nel breve periodo si paga ma nel lungo e’ giustissima perché quel regime non può avere la bomba atomica”.

Infine, rivendica l’appoggio offerto all’Ucraina in termini di armamento, raccomandando però a Zelensky maggiore riguardo formale per la Russia, e rilancia alcuni temi chiave per il futuro. Siccome è tutta roba seria, che interesserebbe anche noi europei, ed esteticamente del tutto inedita, compreso anzitutto il fatto che Trump accetti pubblicamente una collaborazione con i Democratici e offra una versione assai più presidenziale di sè, e perchè no anche migliore, in Italia nemmeno una riga. Perché mica si lavora per informare la gente e fargli sapere ma soprattutto capire cosa bolla in pentola, da noi. No. Da noi si lavora per innaffiare la propria militanza. Quella che ti fa lamentare del fatto che la Meloni non vada a farsi insultare in qualche trasmissione pro pal dove a colpi di pensierini sciatti e terzomondisti faziosi si confondono religione e nazionalità. Ridicoli.

Andrea Ruggieri, 10 novembre 2026

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