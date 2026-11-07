“In bocca al lupo a Report?”. Il veleno di Ranucci sugli ex amici

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

A Report, prima ancora delle inchieste, sono volati i pesci in faccia. La nuova stagione del programma di Rai 3 non è ancora cominciata, ma tra il vecchio conduttore Sigfrido Ranucci e i suoi successori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, il clima è tutt’altro che disteso. Anzi, siamo ormai agli stracci che volano. A confermarlo è un botta e risposta a distanza che racconta meglio di qualsiasi comunicato quanto siano deteriorati i rapporti all’interno di quella che un tempo era una squadra. Con buona pace delle dichiarazioni di circostanza e dei richiami alla collegialità.

Tutto nasce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Report, al via domani in prima serata. Di Pasquale e Piervincenzi, chiamati a raccogliere la pesante eredità di Ranucci, avevano espresso il desiderio di ricevere un semplice “in bocca al lupo” dal loro predecessore. Un gesto di distensione, almeno nelle intenzioni. Peccato che il diretto interessato abbia deciso di rispondere in maniera decisamente diversa. “Faccio in bocca al lupo ai ragazzi di Spotlight, che con passione e meno risorse stanno sputando sangue per realizzare un prodotto per il servizio pubblico”, ha dichiarato all’Adnkronos. E per completare l’opera ha aggiunto: “E ringrazio il mio nuovo direttore Federico Zurzolo”.

Tradotto: auguri a tutti, tranne a quelli che hanno preso il mio posto. Una risposta che ha il sapore della stoccata, con tanto di riferimento alle minori risorse a disposizione della sua nuova squadra. Insomma, l’immagine della grande famiglia di Report sembra essersi definitivamente sgretolata. Ranucci, approdato a RaiNews24 dopo essere stato allontanato dalla conduzione del programma in seguito al caso Lavitola, non sembra intenzionato a concedere particolari aperture ai colleghi rimasti a Rai 3. E neppure la vigilia del debutto televisivo è bastata a ricucire lo strappo.

La vicenda assume contorni ancora più singolari considerando che la prima puntata del nuovo Report sarà dedicata proprio a Valter Lavitola, l’ex amico fraterno di Ranucci finito al centro dell’inchiesta sull’attentato subito dal giornalista nell’ottobre del 2025. Una storia sulla quale l’ex conduttore è tornato anche in un’intervista concessa al Resto del Carlino, in occasione dello spettacolo “Diario di un trapezista” in programma a Ferrara. Ranucci ha ribadito di considerare Lavitola il mandante confesso dell’attentato, sostenendo di non aver mai confuso il rapporto personale con quello professionale. E ha denunciato quella che ritiene una gigantesca campagna di delegittimazione ai suoi danni, arrivando a parlare di una delle più grandi operazioni di “character assassination” della storia. Accuse pesanti, che il giornalista collega direttamente alla propria rimozione da Report.

Leggi anche:

Interrogato proprio sulla ripartenza del programma senza di lui, Ranucci ha preferito concentrarsi sul nuovo incarico, rivendicando il proprio impegno a RaiNews24 “nel rispetto dell’unico editore che riconosco alla Rai: il pubblico“. Anche stavolta, nessuna parola di incoraggiamento per chi ne ha raccolto il testimone. Il giornalista continua a rivendicare il proprio lavoro e a denunciare le circostanze che hanno portato al suo allontanamento, mentre la nuova squadra prova a ripartire senza il volto che per anni ha identificato la trasmissione.

Il risultato è un paradosso niente male. Il programma che ha costruito buona parte della propria reputazione portando alla luce retroscena, tensioni e contraddizioni altrui si ritrova alle prese con una resa dei conti tutta interna. E mentre Di Pasquale e Piervincenzi si preparano ad accendere le telecamere, Ranucci sembra aver già fatto capire che aria tira. Altro che in bocca al lupo: a Report, per il momento, sono soprattutto pesci in faccia.

Massimo Balsamo, 7 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).