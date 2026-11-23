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Jannik Sinner rischia di dover ricominciare tutto da capo. O quasi. Quattro mesi di terapie, riabilitazione, consulti medici e tentativi di recupero non sono bastati a risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi. E adesso, per il numero due del mondo, si affaccia l’intervento chirurgico. Una decisione che potrebbe compromettere anche la partecipazione agli Australian Open di gennaio, finora indicati come il grande obiettivo per il rientro.

Il nome attorno al quale ruota la vicenda è quello di Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese specializzato nelle lesioni muscolari e tendinee degli sportivi professionisti. Sinner lo avrebbe incontrato a Milano per valutare le condizioni del ginocchio e capire se proseguire con le terapie conservative oppure ricorrere alla sala operatoria. Lempainen lavora anche a Turku, in Finlandia, e nel corso della carriera ha trattato atleti di livello internazionale, tra cui Ousmane Dembélé e Leonardo Spinazzola.

Il problema riguarda la bandelletta ileotibiale, una struttura fibrosa che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. L’infiammazione può provocare dolore durante i movimenti ripetuti e rendere particolarmente complicato il ritorno all’attività agonistica. Finora Sinner ha cercato di evitare l’intervento, affidandosi alla fisioterapia e ad altri trattamenti. I risultati, evidentemente, non sono stati sufficienti a consentirgli di riprendere regolarmente gli allenamenti. E così il confronto con lo specialista finlandese potrebbe rappresentare il passaggio decisivo.

Le possibilità chirurgiche comprendono diverse tecniche, dal rilascio o allungamento della bandelletta alla rimozione dei tessuti infiammati. Ma non è stata comunicata alcuna scelta sul tipo di intervento, né tantomeno una data. E proprio dalla tecnica eventualmente adottata dipenderebbero i tempi di recupero. Una cosa, però, appare sempre più evidente: il calendario non gioca a favore dell’azzurro. La preparazione prevista per fine novembre è slittata e le possibilità di vederlo in campo a Melbourne si stanno riducendo. Anche la partecipazione al Six Kings Slam di Riad resta fortemente in dubbio. L’obiettivo sarebbe essere pronto per la stagione della terra rossa.

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