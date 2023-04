La distanza è abissale: il sondaggio che “frena” l’entusiasmo di Schlein

Dimensioni testo Piccolo

Da giorni Repubblica non fa che lodare i sondaggi che sembrano premiare senza se e senza ma la linea data da Elly Schlein al nuovo Partito Democratico. Una cosa è certa: il Pd ha risalito la china rispetto al baratro in cui l’aveva fatto scivolare Enrico Letta. Ma da qui a parlare di risurrezione ce ne passa.

A dimostrarlo c’è l’ultimo sondaggio di Tecné per l’Agenzia Dire. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito con il 29,7% dei voti decisamente più avanti dei dem arcobaleno. Elly Schlein rispetto all’ultima settimana perde lo 0,2% e si attesta al 19,8%, quindi dieci punti percentuali sotto il presidente del consiglio. Una enormità. Cala anche il Movimento Cinque Stelle fermo al 15,4%.

A godere di un vento positivo, benché di pochissime percentuali, c’è invece la Lega di Matteo Salvini: conquistando un +0,1%, il Carroccio sale all’8,7% dei voti. Poco sotto Forza Italia, che con un +0,7% salgono all’8,1%. Il Terzo Polo, in crisi di nervi e con i due leader Renzi e Calenda ai ferri corti, è sotto gli azzurri ed inchiodato ad un 7,4%.

Subito dietro vengono tutti gli altri partitini: Verdi-Sinistra italiana al 3,1% (-0,1%), +Europa al 2,1% (-0,2%) e Italexit con Gianluigi Paragone all’1,6% (-0,1%).

Ma a destare maggiore attenzione sono ovviamente i dati aggregati in base alle attuali coalizioni. Il centrodestra con un +0,8% netto arriva al 46,5% delle intenzioni di voto. Il centrosinistra invece, perdendo lo 0,5%, si attesta al 25%. Una distanza tra le due compagini del 21,5%, che si ridurrebbe solo in caso di alleanza (non così scontata) tra Pd e M5S. Se Giuseppe Conte e Elly Schlein riuscissero a coalizzarsi, a quel punto la distanza tra il centrodestra e i giallo-rossi sarebbe di 6,1 punti percentuali. Comunque tantissimi. In fondo le elezioni in Friuli Venezia Giulia dimostrano che, tra alti e bassi, in diverse aree del Paese la luna di miele del governo con gli elettori non è ancora finita. Nonostante l’emergenza immigrazione e i tanti sbarchi registrati in questi primi mesi del 2023.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Tecnè srl;

b) Committente Agenzia Dire;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 1.000 casi [Totale contatti: 7.199 (100%) – rispondenti: 1.000 (13,9%) – rifiuti/sostituzioni: 6.199 (86,1%)];

e) Interviste effettuate nel periodo 5-7 aprile 2023 con metodo cati-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.