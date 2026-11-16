La polemica su Barbero, il “sotuttoio” che si coccola i collettivi

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Solo per lui. E lui solo per loro. Lui è lo storico del Fatto Alessandro Barbero, sospettato di sbilanciamenti putinisti, ma è una voce malevola sol perché scrive sul Fatto, giornale notoriamente distaccato, equilibrato, mai di parte, il quale Barbero, dovendo tenere una prolusione sulla guerra, questa cosa che cambia a seconda di chi la fa, su invito dei collettivi, si sposta all’ultimo momento al Campus Luigi Einaudi dall’annunciato Palazzo Nuovo. C’è odore di università occupata, anzi disoccupata visto che l’ambaradan è finito oggi, con un lusinghiero bilancio del quale parliamo tra un attimo: da cui la ragione per cui il trasloco. Polemiche, chiacchiere. Un prof Ugo Mattei si era “molto stupito, favorevolmente, del coraggio di agire in uno spazio occupato”: questo è uno di quelli “né di destra né di sinistra”, come no, ma con me in una trasmissione di due o tre anni fa auspicava i piani quinquennali di leninistica memoria, e vorrebbe fortissimamente Francesca Albanese, tanto per delimitare il perimetro delle intenzioni. Più che “nè-né, casomai, destra o sinistra pur che estrema, essendo noto che, a un certo livello di tensione, gli estremi si toccano nel segno dell’antioccidentalismo e non aggiungo altro. Su sponda opposta chi, come Luigi Silvano, che ha promosso una raccolta di firme per liberare l’Ateneo (pochissime, appena 500), spende lucida amarezza contro l’ennesimo cedimento, per usare le sue parole: «Se l’evento si fa con l’autorizzazione della Rettrice, ritengo sia l’ennesimo pessimo segnale di accondiscendenza nei confronti della sedicente Assemblea di Palazzo Nuovo». Poi scende nel dettaglio «Occupano gli spazi, li lasciano sporchi e imbrattati e, all’indomani della riapertura, gli si concede di organizzare un evento proprio nelle aree che hanno appena deturpato? Io ci ho messo un mese e mezzo per ottenere l’autorizzazione a usare tre aule per un evento che si terrà a gennaio 2027». è la rivoluzione, bellezza.

Bella gente, ma si capisce che uno va dove si sente a suo agio. A proposito, ecco i frutti di tanta coscienza politica maturata nei giorni di barricate, riassunti dal Corriere con quel tono asettico quando non può prendere apertamente le parti del balordi, non avendo ancora conquistato le vette di complicità grottesca di Repubblica e Stampa: “Occupazioni a Torino: la conta dei danni. Il tema dei danni resta aperto (sic!). Giovedì l’Università aveva comunicato che erano in corso le verifiche per quantificare le conseguenze dell’occupazione: dalle scritte sui muri agli interventi di pulizia e ripristino. A questo si aggiunge il furto di venti computer custoditi in un magazzino al terzo piano del Campus Luigi Einaudi”. Che volete, una rivoluzione comunista senza ladri è come senza violenza: non è più la stessa, anzi non è proprio più tale. I maranza, per dire, razziano i negozi griffati, gli antagonisti si fottono i computer. Unicuique suum. Allora, compagni, quando lo facciamo il mondo più giusto, equo e solidale? Magari gliel’avrà spiegato Barbero, che non ha avuto problemi ad accettare l’invito, beato lui. Contattato, lo storico altrimenti incline alla sovraesposizione per una volta ha tenuto la bocca chiusa: «Mi spiace, preferisco non rilasciare interviste». Forse i collettivi dovrebbero chiamarlo più spesso. Nella latitanza di commenti, azzarda una interpretazione ancora Silvano: «Posso immaginare che non voglia compromettersi, dal momento che ogni attività all’interno del Palazzo si svolge al di fuori di ogni regola di sicurezza e sotto diffida dell’Amministrazione. Un’eventuale diffida potrebbe essere la ragione del cambio di sede».

Vabbè. Forse era meglio non compromettersi raccogliendo certi inviti, ma, che volete, c’era da parlare della guerra, poi, presumibilmente, dell’occidente infame, del capitalismo, di Trump e, al traguardo, di quelli che ci opprimono attualmente in Italia. Mentre scrivo, la prolusione è in corso, poi leggeremo, leggeremo. Nessuna pressione, comunque, se mai, a quanto pare, una convinta adesione. Altri docenti, secondo il Corriere del disagio, ipotizzano che sulla decisione possa aver pesato il grave incidente di giovedì notte, quando due writer, giovani ragazzi sui 35 anni, sono precipitati dalla facciata dell’edificio che stavano imbrattando. E anche questa moda molto anni Novanta è dura a passare, eh. Comunque, per la cronaca e per la storia, il Campus Einaudi è quello che un mesetto fa aveva organizzato un “evento” di commemorazione del 7 ottobre. Si chiamava, a scanso di equivoci, «Tre anni di genocidio, tre anni di resistenza», la rettora Cristina Prandi, considerandola “una provocazione”, non l’aveva autorizzato, bontà sua, ma i resistenti se ne sono impipati e l’han fatto lo stesso. Ovviamente il tutto era finito con i consueti attacchi alla sbirraglia fascista, confortevolmente impossibilitata a reagire per le note cautele imposte dall’alto. Qui è andato lo storico, Barbero al campus, evidentemente considerando che la democrazia, così come la guerra, la pace, l’amore, dipende da chi la pratica.

Max Del Papa, 16 novembre 2026

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