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Eh, il rettopensiero, che si potrebbe anche definire pensiero da dietro, cioè pensare col culo. Ovvero come ci hanno imposto negli ultimi 30 anni: si chiama woke. Adriano Scianca su “la Verità” ha preso in castagna due pensatori, il conduttore Cattelan in eterna attesa di crescere (ormai è anziano, è passato direttamente all’adolescenza senile) e lo youtuber Balini che racconta di viaggi: difatti parlano di viaggi, loro son gente che gira il mondo, perché può, e così del mondo fa esperienza, qualcuna anche amarognola.

E nell’esperienza, nota Scianca, la consapevolezza: che parte, sintomaticamente, dal Buthan, terra molto esotica per cui si possono esprimere con giovanilistico sussiego solenni butanate e scoperte un po’ telefonate, alla “signora mia”, da tutto il mondo è paese a moglie e buoi dei paesi tuoi; per dire, ma questo lo aggiungo io per staccarmi dal livello Cattelan-Balini (e lo fa capire anche Scianca però), che la koinè conta, signori miei, e di conseguenza contano i confini: da quelli fisici, istituzionali, a quelli ideali, mentali. Che non è affatto una limitazione, quanto una autodifesa di tutti i popoli di tutti i tempi fondata sulla tradizione che orienta, che tien dritta la bussola. Se vogliamo metterla con un aformisma di Giovannino Guareschi, “è la geografia che fa la storia”. Oggi gli acculturati la chiamano geodinamica, geoeconomia.

E insomma a un certo punto Cattelan s’illumina d’immenso e chiede in punta di woke: “Non è che la felicità alla fine consiste nello stare con quelli come te?”. L’altro, spiega Scianca, fiuta il pericolo e mette le mani avanti: “Di questi tempi una domanda del genere non rischia di passare per xenofoba?”. E insomma ci girano un po’ intorno, e, sempre camminando sulle uova del conformismo, concludono, senza dirlo, che si sta bene a casina propria: “In effetti ammetto che quando vado in Cina mi piace trovare tutti cinesi, è più autentico”. Also sprach Cattelan.

Non è propriamente del tutto così. Se vai in Cina nelle moltitudini di cinesi trovi le moltitudini del mondo: quando io ai miei amici cinesi racconto che vivo in un posto da 15mila anime compresi i gatti, scoppiano in fragorose risate, che simpatico che sei, no no, dico sul serio. Allora mi guardano come un malato del manicomio: quindicimila da sono pochi anche per un palazzo. Dunque non è questione di autenticità, ma di qualcosa d’altro che si chiama riconoscimento.

I cinesi, nazionalisti come pochi, lo considerano orgoglio, identità, ma la questione è sempre quella: a tutti, a parte gli psicopatici e i nazisti dell’Illinois, piace la dimensione internazionale, tu chiamala se vuoi globalizzata, a chi scrive ancor più di tanti per il semplicissimo motivo che, orfano da 42 dell’unica metropoli italiana, Milano, non ne può più di ritrovarsi in un villaggio marchigiano di quindicimila anime sempre le stesse, dai tratti sempre gli stessi, dal modo di pensare sempre lo stesso nei secoli dei secoli li possino ammazzà, anche se, per onestà, debbo riconoscere che il consumismo e addirittura un pizzico di woke, per eterogenesi dei fini, hanno prodotto effetti positivi, civilizzatori: adesso non capita (quasi) più il buzzurro fangoso pronto a litigare per futili motivi, che ti dice in un vernacolo bestemmiatore, di andartene perché tu non sei di qua (un mantra che mi son sentito ripetere da 42 anni), anche quaggiù si vedono padri educatissimi, sottili, con barbette progressiste, cecchettinamente succubi delle compagne, che tiran su figli altrettanto allevati ai dettami del conformismo inclusivo omogeneizzante: un po’ insopportabili, a volte, ma sempre meglio dei bruti che ti invadevano la piscina con gli stivali sporchi di fango merdoso.

È un altro conformismo, d’accordo, che si consegna a nuovi e opposti lineamenti sociali, ma bisogna esserci passati, avere vissuto la frattura città-provincia nei primi anni ‘80, pre internet e pre globalizzazione: io ricordo, per dire, un viaggio allucinante in Cina con alcuni “scarpari” che, di fronte a un’opera possente come la Muraglia cinese, ultima cosa che gli astronauti possono vedere del pianeta terra, non trovavano di meglio da dire: ebbeh, vabbeh, che sarammai, purcu…, vòi mette con Porto Sant’Elpidio? E giuro che li ho sentiti. Avevano anche portato in aereo del ciauscolo, che, giunto a destinazione, si era trasformato in un mutaforma, una creatura dotata di vita propria, ma malvagia.

A chi non piace “mixing the colors”, per dirla con Iggy Pop, sentirsi in mezzo al mondo, che è fatto di varietà, di pelli, di linguaggi, di pensieri mischiati? Poi, che nella nostra vecchia Europa si impongano gli scarti peggiori, espulsi dai Paesi d’origine e spediti ad imporre una subcultura pastorizia, superstiziosa, irragionevole, assecondati da sindaci opportunistici che vietano l’Albero di Natale per sostituirlo con il demenziale albero del dono, è un altro discorso: a parte che c’è dietro il solito giro di beneficenza pretestuosa e di sponsor a partire da Sant’Egidio, e pareva strano che potesse mancare questo deep power laddove c’è da estirpare brandelli di tradizione cristiano-cattolica.

Vedete, mi diverto a divagare ma il filo del discorso lo tengo ben saldo, come quello di un palloncino nelle mani di un bambino: nessuno discute il pluralismo che amalgama, s’include felicemente, a patto che il pluralismo sprovincializzi, allarghi, ma senza disperdere, senza spianare, senza cancellare. Cattelan pontifica che “era meglio quando Milano era Milano e Atene era Atene” e se perfino un apostoletto del conformismo progressista ci arriva, vuol dire che il livello di confusione, di sconcerto, di spersonalizzazione sociale ha travolto le ipocrisie diplomatiche e le difese psicosomatiche.

Chiosa Scianca: “Ora, a me stanno abbastanza simpatici entrambi, ma fa veramente strano vedere due occidentali del 2026 che, come uomini delle caverne delle barzellette, scoprono improvvisamente che se ti dai una sassata sulle gengive la cosa ti provoca del dolore, e stanno lì con mille cautele a cercare di coscrivere i confini di questa improvvisa e straordinaria scoperta”.

Già: abbiamo bisogno di riconoscerci in qualcosa che resta, che non passa e, se passa, però lo fa con la dovuta dolcezza, nei tempi lunghi del mutamento dolce, fisiologico, condiviso. Ma perché poi un contesto ospitante come una metropoli dovrebbe cambiare esso per effetto di chi la invade? Non è sempre successo il contrario? Che ne è dell’assimilazione graduale, prudente, di quelli che entrano, arrivano, si dispongono alla convivenza? Che accidente sarebbe adesso questa pretesa di avere tutto, subito, con la violenza, assecondata per giunta da chi dovrebbe rifiutarla senza discussioni? È stato osservato, ed è vero, che è la prima volta a memoria di storico che una civiltà si arrende a una subciviltà che punta ad estinguerla e per di più chiedendole scusa, umiliandosi in partenza.

Di che diavolo farnetica Paolo Mieli, storico liberale cresciuto all’ombra dell’Autonomia di Toni Negri, quando predica che gli italiani debbono imparare l’arabo e l’albero del dono è geniale perché consente di superare le fratture tra religioni? Quali fratture, quelle in cemento per difendere i mercatini dalle stragi natalizie? Mica li ha obbligati il dottore della geopolitica a venire. E poi, Gesù Cristo, la figura più divinamente umana, più accogliente, più mite della Storia, sarebbe divisivo? Lui, non i musulmani che considerano la conquista in armi inevitabile nel nome di Allah?

Viene da bestemmiare, ma ci son già altri a farlo. Mieli sa benissimo che la fine di una civiltà avviene principalmente lungo due canali: la fine della lingua e la fine della memoria. Poi il resto, lo stragismo a prato basso, il cedimento delle istituzioni, è secondario o consequenziale. Mieli le persegue entrambe e non può non saperlo. Ma le città europee dopo l’overdose di inclusione che esclude, che non include niente, che distrugge, si stanno faticosamente svegliando, il che non vuol direri scuotendo, non vuol dire la capacità di riprendersi: al contrario, l’Europa è oltre la Resa, laddove “era meglio quando Milano era Milano e Atene era Atene” significa, alla fine, solamente questo: il rimpianto dell’impotenza.

Che si potrebbe anche esprimere così: mutiamo pure, dalla pelle alla mentalità, ma lasciateci almeno il tempo di capirlo, di assimilare i cambiamenti, se possibile insieme e in relativo comune accordo: che ciascuno ceda un po’ da una parte e un po’ dall’altra, ma santo Dio non così, in questo modo brutale, fanatico, bruciante. Folle. È un tempo che non ha tempo, dove i cambiamenti, sociali come tecnologici, non aspettano, non si curano di chi li vive e di chi li muore.

Te li impongono con la forza del determinismo storico, ed è tutto. Adriano Scianca da un podcast ha colto un disagio profondo della nostra civiltà all’eterno tramonto, e lo segnala con l’immagine icastica e sarcastica della sassata sulle gengive, che fa un male boia. Noi siamo oltre la Resa, storditi, istupiditi. E abbiamo paura a sapere l’ovvio: che da esseri viventi ci riconosciamo in un suono, una lingua, un tratto somatico, un albero di Natale.

Solo se ci lasciano questi elementi basilari possiamo disporci ad accogliere, a mescolarci, ad accettare il girare del mondo che non puoi fermare, ed è giusto così. Se no, non è la perdita della felicità che, forse, “alla fine consiste nello stare con quelli come te”. È la scoperta che, allora, non esiste più nessuna prospettiva, e questo è peggio di ogni felicità sconfitta, è l’infelicità definitiva dell’inferno in terra. Cosa che il woke, come tutte le ideologie totalitarie, si è fortemente impegnato a consegnarci. Riuscendoci…

Max Del Papa, 28 novembre 2026

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