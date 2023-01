L’Ong “cancella” la Corsica (per non portarci i migranti)

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Buongiorno Nicola,



ho letto sul Giornale.it un articolo in cui la Geo Barents su un twitter mette un pezzo di mappa del Mediterraneo per far vedere che prima di La Spezia ci sono moltissimi porti Italiani dove sbarcare, peccato che nella mappa si veda il profilo della Tunisia e dell’Italia ma dopo la Sardegna non è rappresentata la Corsica la cui costa ha moltissimi porti per sbarcare.



Comunque finora sono molto deluso dal governo Meloni sugli sbarchi, se non sequestra la Geo Barents si rende ridicolo e il mio voto come quello di molti italiani lo vedranno in cartolina. Le faccio una domanda, ma lei pensa che se al posto dell’Italia ci fosse la Francia e o la più modesta Spagna (modesta in senso di peso politico mondiale, comunque sempre più considerata dell’Italia) arriverebbero tutti questi immigrati da paesi come la Tunisia o l’Egitto dove mi pare non ci siano guerre come non ci sono in Marocco, vedi Ceuta?



Come Italiano mi sento preso in giro da un ministro spagnolo che dice che il patto sui migranti va bene così perchè sbarcano nel porto più vicino cioè l’Italia e poi vengono ridistribuiti (70 su 100mila) e dai comandanti delle navi Ong specialmente tedeschi che con sguardo fanatico (vedi la foto della pilota dell’aereo che cerca i gommoni dei migranti pubblicata dal Giornale.it) sfidano con arroganza l’Italia e si sentono padroni. Comunque per il mese di gennaio Piantedosi batte la Lamorgese 4mila sbarchi a 2mila, forse l’unico ministro dell’Interno capace era ed è Salvini, lo dimostrano i numeri.

Cordiali saluti

Nicola