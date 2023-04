“Ma chi se ne frega se l’orso è spaventato”. La lite sul destino di Jj4

in

L’orso Jj4 va abbattuto, oppure no? E cosa conta di più: la vita di un animale pericoloso, così come definito anche dagli esperti, oppure la vita di chi vive in Trentino?

Durante Quarta Repubblica si è discusso anche di questo. Da una parte Camillo Langone, favorevole ad accoppare l’orso assassino così come i lupi pericolosi e se occorre pure i gabbiani. Dall’altra Emiliana Alessandrucci, che invece propone una soluzione stile Abruzzo dove a suo dire uomo e bestia convivono pacificamente: “L’orso si è abituato a vivere nei pressi delle case e vicine all’uomo ed è più spaventato. Ucciderlo non ha senso: sembra una vendetta”.

Nicola Porro ha detto la sua: “Ma chi se ne frega della motivazione dell’orso: questo ha ammazzato una persona. Chi se ne frega se è spaventato. Non bisogna sottovalutare il fatto che ci sono mille persone che hanno visto un loro compaesano morto. Anche la vipera allora ha paura…”.

Intanto l’orsa, catturata la scorsa notte in una trappola-tubo, è in attesa della sentenza del Tar che dovrà decidere il da farsi. Il ministro Pichetto Fratin ha detto che si rimetterà alla valutazione dell’Ispra, che ha di fatto già dato il suo benestare all’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia Fugatti.

da Quarta Repubblica del 19 aprile 2023

