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Una serata di musica trasformata in un’emergenza, con migliaia di persone costrette a scappare dall’arena e decine di spettatori che accusano malori. È successo domenica 22 novembre a Manchester, nel Regno Unito, dove il concerto del rapper americano Don Toliver si è concluso con l’evacuazione di oltre 12mila persone. Il motivo? Qualcuno avrebbe diffuso tra il pubblico una sostanza ancora sconosciuta, provocando problemi respiratori e irritazioni agli occhi. Il bilancio provvisorio parla di più di 50 persone assistite dai soccorritori e di almeno uno spettatore trasportato in ospedale. Ma resta soprattutto una domanda: che cosa è stato spruzzato sulla folla? E da chi?

L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando alcuni presenti alla Co-op Live Arena hanno cominciato a sentirsi male. In pochi minuti la situazione è precipitata: persone che tossivano, altre che cercavano di proteggersi naso e bocca, mentre il pubblico si dirigeva verso le uscite. Le immagini circolate sui social mostrano momenti di forte agitazione. La polizia della Greater Manchester ha inizialmente ipotizzato la presenza di gas lacrimogeno, salvo poi correggere la propria ricostruzione e parlare ufficialmente di una «sostanza sconosciuta». Una precisazione importante: al momento non è stato stabilito di quale agente si trattasse, né se la sua diffusione sia stata intenzionale.

La gravità della situazione ha spinto le autorità a dichiarare un «major incident», attivando il dispositivo previsto per le emergenze di particolare rilievo. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso, compresi specialisti addestrati a operare in ambienti potenzialmente contaminati. Per precauzione sono state effettuate anche operazioni di decontaminazione. Il servizio di ambulanze ha invitato chiunque avesse partecipato al concerto e avesse successivamente manifestato sintomi a rivolgersi a un medico. La società che gestisce l’impianto ha parlato di un «incidente tra il pubblico», assicurando piena collaborazione con gli investigatori.

Il tutto è accaduto durante la tappa britannica dell’Octane World Tour di Don Toliver, in una delle strutture più importanti per gli spettacoli dal vivo del Paese. Inaugurata nel maggio 2024, la Co-op Live Arena può accogliere fino a 23.500 spettatori ed è considerata la più grande arena coperta del Regno Unito. Stavolta, però, a finire sotto i riflettori non è stata la musica. Gli investigatori dovranno chiarire la natura della sostanza e ricostruire quanto accaduto tra il pubblico. Per migliaia di spettatori, intanto, quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una fuga verso le uscite.

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