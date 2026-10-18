Cronaca

Maranza, centri sociali, violenti: le nostre città in mano a loro

Altro che studenti, a occupare le piazze sono le frange più politicizzate, mentre chi vuole studiare resta ostaggio dei soliti facinorosi

di
1.7k 16
16
Ascolta l'articolo
0:00 / --:--

Tutti hanno diritto di manifestare, compresi i cretini, i nullafacenti, gli esaltati, giovani e meno giovani. L’importante è individuare il soggetto: affermare che dilaga la protesta degli studenti in Francia e adesso anche in Italia è una rappresentazione fuorviante della realtà per due principali ragioni.

La prima è che la protesta non coinvolge tutti gli studenti, ma solo una parte politicizzata e fancazzista. Moltissimi altri non condividono la protesta e le modalità spesso violente con cui si manifesta e vorrebbero proseguire i loro studi piuttosto che avere le scuole occupate.

La seconda è che molti contestatori, soprattutto quelli dediti a devastazioni ed aggressioni, non sono studenti. Maranza, aderenti a centri sociali, militanti di gruppi estremisti, teppisti professionali sono i veri protagonisti della piazza. In Italia sono numerosi anche i soliti scimmiottatori indottrinati da falsi intellettuali e organi di informazione militanti e compiacenti.

Marco Baldassari, 18 ottobre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Aggiungi nicolaporro.it alle tue fonti preferite su Google CLICCA QUI
#cortei#manifestazione#studenti
16
Leggi i commenti
Sedute Satiriche di Beppe Fantin - Vignetta del 16/10/2026

SEDUTE SATIRICHE

Vignetta del 16/10/2026
Vai all'archivio delle vignette
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

IL PIÙ LETTO DEL MESE

Caffè avvelenato 9.1k

Papa al Gemelli: le strane parole di Parolin

SEDUTE SATIRICHE

Campo largo, miccia corta - Vignetta del 16/10/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

Campo largo, miccia corta

Vignetta del 16/10/2026

Porrogramma del 18/10/2026