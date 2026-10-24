Mentana, annuncio a sorpresa: “Non condurrò più il Tg di La7”

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Enrico Mentana lascia la conduzione del TgLa7. Il giornalista ha annunciato che dal prossimo 23 dicembre non sarà più alla guida dell’edizione serale del telegiornale dell’emittente di Urbano Cairo. La comunicazione è arrivata oggi, durante la cerimonia di consegna del premio giornalistico Franco Marchiaro ad Alessandria, mettendo un punto fermo a mesi di indiscrezioni sul suo futuro professionale.

Il contratto di Mentana con La7 scadrà a dicembre e il direttore ha confermato che non continuerà a condurre il notiziario dopo quella data. Resta invece aperta la questione della direzione del TgLa7, così come quella della sua prossima destinazione professionale.

Interrogato sul suo futuro dopo il 23 dicembre, Mentana ha risposto con una battuta: «Farò le vacanze di Natale». Nessuna indicazione definitiva, dunque, su un eventuale passaggio ad altre emittenti.

Le indiscrezioni si rincorrono da settimane. All’inizio di ottobre, intervistato dal Foglio, Mentana aveva confermato di aver parlato con i dirigenti della Rai e non aveva escluso un ritorno a Mediaset, dove in passato aveva diretto il Tg5. «Mediaset? E perché no?», aveva risposto a una domanda sulla possibilità di tornare nell’azienda televisiva.

Sul rapporto con La7 pesano anche le dichiarazioni rilasciate a giugno, quando Mentana aveva definito l’emittente una televisione «anti-Meloni», criticando l’uniformità dell’impostazione politica dei programmi serali. Il giornalista aveva comunque riconosciuto a Cairo di avergli sempre garantito piena libertà editoriale.

Intanto, appena tre giorni fa, l’assemblea dei giornalisti di La7 aveva denunciato la mancanza di chiarezza sul futuro della direzione del telegiornale, annunciando la disponibilità a nuove giornate di sciopero per le vertenze contrattuali ancora aperte.

Dopo sedici anni alla guida del TgLa7, Mentana si prepara quindi a lasciare la conduzione del notiziario che ha contribuito a trasformare in uno degli appuntamenti centrali dell’informazione televisiva italiana. Il nome del successore non è stato ancora ufficializzato.

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