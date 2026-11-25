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Ieri la gioia di aver rimesso gli sci ai piedi. Oggi le lacrime e l’annuncio più difficile della sua carriera. Federica Brignone si ritira. La bicampionessa olimpica, che appena nove mesi fa aveva fatto sognare l’Italia sulle nevi di Cortina, ha deciso di chiudere la sua avventura agonistica a 36 anni. Troppo forte il dolore alla gamba, troppe le conseguenze di quell’infortunio dell’aprile 2025 contro cui la valdostana ha combattuto per oltre un anno e mezzo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso dalla Federazione italiana sport invernali. Dopo due giorni trascorsi sulla neve, Federica ha dovuto fare i conti con le condizioni della gamba: «Mi fa troppo male». Una doccia fredda per gli appassionati di sci che soltanto ieri avevano accolto con entusiasmo le immagini della campionessa sulle piste di Cervinia, a 91 giorni dall’ultimo intervento chirurgico. Il 25 agosto scorso, infatti, Brignone era tornata sotto i ferri alla clinica La Madonnina di Milano per rimuovere la placca e le viti dal ginocchio sinistro.

Finisce così una delle più straordinarie carriere dello sport italiano. I numeri parlano da soli: 37 vittorie in Coppa del Mondo, 85 podi, due Coppe del Mondo generali e cinque medaglie olimpiche. Ma forse l’impresa più bella resta quella compiuta lo scorso febbraio, quando a meno di un anno dalla terrificante caduta ai Campionati italiani, costata diverse fratture e la lesione del legamento crociato, Federica riuscì non soltanto a presentarsi alle Olimpiadi di casa, ma addirittura a mettersi al collo due medaglie d’oro, in supergigante e in gigante.

Prima di dire definitivamente addio allo sci agonistico, però, la Tigre di La Salle vorrebbe concedersi un ultimo regalo: «Mi piacerebbe riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare tutti e questo mondo che amo». Dove e quando, lo comunicherà lei stessa. Di sicuro non dovrà dimostrare più niente a nessuno. Grazie, Federica.

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