Microsoft ancora in tilt: Outlook e Teams fuori uso, falliscono i tentativi di ripristino

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Avete presente quando provate a inviare un’email e non parte? Ecco. Immaginate che succeda contemporaneamente a migliaia di persone, aziende, scuole e persino ambasciate sparse per il mondo. È quello che sta accadendo con Microsoft, alle prese con un gigantesco blackout che ha mandato in difficoltà Outlook, Teams, Copilot e diversi servizi di Microsoft 365. E la notizia peggiore è che, dopo ore di interventi, il colosso americano non è ancora riuscito a risolvere completamente il problema.

Il disservizio è cominciato giovedì 12 novembre, inizialmente negli Stati Uniti, per poi estendersi ad altri continenti. Secondo Downdetector, le segnalazioni hanno raggiunto quasi 130mila casi in 74 Paesi. Un numero che fotografa soltanto le comunicazioni degli utenti alla piattaforma di monitoraggio, non il totale effettivo delle persone coinvolte. Dall’Italia al Brasile, dalla Francia al Canada, sono stati segnalati problemi nell’invio e nella ricezione delle email, nell’accesso alle caselle di posta e nell’utilizzo delle applicazioni aziendali.

Microsoft ammette: le soluzioni non stanno funzionando

La società di Redmond ha individuato un possibile responsabile: il sovraccarico di una parte della propria infrastruttura informatica, distribuita in diverse regioni del pianeta. In pratica, alcuni server non riescono a gestire correttamente il traffico, provocando errori di connessione e rendendo indisponibili i servizi. Microsoft ha provato a ridistribuire le richieste verso altri sistemi, ripristinare i server e modificare alcune configurazioni. Ma non è bastato.

In un aggiornamento diffuso su X, l’azienda ha riconosciuto che gli interventi effettuati non stavano producendo i risultati attesi e ha annunciato la ricerca di soluzioni alternative per aumentare la capacità dei sistemi. Secondo quanto riferito da ANSA e Adnkronos, si sono registrati segnali di ripristino parziale, ma senza una conferma del ritorno alla piena operatività.

Il problema principale riguarda Exchange Online, l’infrastruttura che gestisce la posta elettronica di Outlook. Le difficoltà si sono poi propagate ad altri servizi collegati. Il Guardian riferisce che alcuni server, una volta rimessi in funzione, sono tornati indisponibili quando il traffico degli utenti è aumentato nuovamente. Una sorta di effetto domino che ha complicato ulteriormente il lavoro dei tecnici.

Problemi anche per ambasciate, aziende e intelligenza artificiale

Le conseguenze non riguardano soltanto chi utilizza Outlook per mandare qualche messaggio. Il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda, per esempio, ha comunicato che il blackout ha compromesso la capacità di ricevere email, coinvolgendo anche ambasciate, consolati e rappresentanze diplomatiche all’estero.

Disagi sono stati segnalati anche per Teams, la piattaforma utilizzata per riunioni e comunicazioni aziendali, e per Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale di Microsoft. Non solo. Il malfunzionamento ha interessato anche alcuni connettori Microsoft utilizzati dai servizi di OpenAI e Anthropic, dimostrando quanto le grandi piattaforme tecnologiche siano ormai interdipendenti.

E gli hacker? Al momento, Microsoft ha escluso di avere indicazioni di un attacco informatico. Le verifiche tecniche puntano piuttosto su problemi infrastrutturali e di configurazione. Una precisazione importante, perché il fatto che un servizio vada in tilt non significa automaticamente che qualcuno lo abbia sabotato.

Quando si ferma Microsoft, si ferma mezzo mondo

Il blackout solleva però una questione che va ben oltre il guasto di queste ore. Aziende, istituzioni e cittadini hanno affidato una parte crescente delle proprie attività a un numero ristretto di grandi fornitori tecnologici. È comodo, certo. Finché tutto funziona. Ma quando uno di questi sistemi si blocca, le conseguenze possono attraversare continenti e settori economici nel giro di pochi minuti.

Un esperto di ingegneria informatica della RMIT University, interpellato dal Guardian, ha spiegato che la perdita di una parte dei server può concentrare il traffico su quelli rimasti attivi, sovraccaricandoli a loro volta. Il risultato? Un problema che si alimenta da solo. Da qui la necessità, per le imprese, di predisporre sistemi alternativi e piani di continuità operativa.

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