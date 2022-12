Migranti, tam tam in Libia: “Con la Meloni non si sbarca”

Dimensioni testo Piccolo

“Ho pensato di attraversare il mare, ma ho sentito che questa donna appena eletta presidente in Italia non accetterà più i migranti. Sono confuso. Voglio andare”. È una delle tante intercettazioni, riportate oggi dal quotidiano Libero, dei migranti africani, che arrivati in Libia sperano di raggiungere le coste del nostro Paese. Un messaggio che è arrivato direttamente a Michelangelo Severgnini, autore del docu-film L’Urlo, schiavi in cambio di petrolio.

Severgnini è un uomo di sinistra, ma non della sinistra progressista di oggi: “Non ho nulla a che vedere con questa sinistra parlamentare, e comunque sono un professionista indipendente”, ha specificato Severgnini. Tra gli audio che ha raccolto c’è anche quello di un ragazzo nigeriano (K., di 21 anni): “Non è una buona idea per me pensare di attraversare il mare, perché il gommone potrebbe affondare e i libici potrebbero catturarmi. Per questo ho bisogno di tornare in Nigeria con un aereo, ma non ho soldi con me, gli Asma boys (giovani criminali libici) mi hanno picchiato e derubato”. Severgnini commenta: “Con questo messaggio abbiamo la conferma che l’elezione di Giorgia Meloni ha raggiunto subito anche i migranti. In questo caso, ci troviamo di fronte a un giovane che vuole tornare in patria, mentre c’è un’altra testimonianza di L. (18 anni del Sud Sudan) che non può tornare indietro. È uno dei 44mila rifugiati già censiti in Libia”. Ed anche per un 19enne marocchino sarebbe “più sicuro tornare a casa, che mettersi in mano agli scafisti”.

Una situazione che va avanti ormai da anni, dove migliaia di giovani vengono attratti dalle promesse dei scafisti, vengono fatti arrivare fino alla Libia e poi lasciati nelle mani di loro stessi, in mare o all’interno di veri e propri campi di concentramento. La politica di restrizioni del governo Meloni, finalizzata anche a contenere le azioni delle navi Ong, serve proprio a questo: evitare che ragazzi africani finiscano nella rete della tratta di esseri umani.