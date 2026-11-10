A Milano sempre meno bambini e più anziani: nascite in calo del 20%

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Milano cresce, ma invecchia. Aumentano i residenti e il numero delle famiglie, mentre diminuiscono i bambini e le nascite. È una città che sta cambiando profondamente quella descritta dai dati demografici presentati martedì 10 novembre durante il primo convegno del Forum Infanzia 2026, dedicato al rapporto tra generazioni, educazione e politiche cittadine. Numeri che raccontano una trasformazione destinata a incidere anche sull’organizzazione dei servizi e sulle esigenze delle famiglie milanesi.

Secondo i dati illustrati da Silvia Castellanza, direttrice dell’Area Interoperabilità del Dato del Comune di Milano, nel 2025 il capoluogo lombardo conta 1.399.079 residenti, il 4,3% in più rispetto al 2011. A crescere, però, non sono tutte le fasce d’età.

Milano perde bambini: nascite diminuite del 20,8%

Tra il 2011 e il 2025, il numero dei residenti tra 0 e 13 anni è diminuito dell’11,3%, fermandosi a 142.721. Una tendenza confermata anche dai dati sulle nascite: nel 2024 sono venuti al mondo 9.147 bambini, il 20,8% in meno rispetto al 2011. Di questi, il 18,6% è nato da genitori entrambi privi di cittadinanza italiana. Diversa la situazione nelle fasce d’età successive. Gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni sono 49.177, in aumento del 23,9% rispetto al 2011, mentre i giovani tra i 18 e i 24 anni sono cresciuti del 25,6%. La fascia più numerosa resta quella compresa tra i 35 e i 59 anni, con 515.804 persone. Aumentano anche gli anziani: gli over 80 sono 116.213, il 19,6% in più rispetto a quattordici anni fa. Nel frattempo, la popolazione senza cittadinanza italiana rappresenta il 21,1% dei residenti, con un incremento del 24,9% rispetto al 2011.

Più nuclei familiari, ma diminuiscono quelli con figli minorenni

La trasformazione di Milano emerge anche osservando la composizione delle famiglie. I nuclei familiari sono complessivamente 766.744, in aumento dell’8,1% rispetto al 2011. Un incremento che, tuttavia, non corrisponde a una maggiore presenza di bambini nelle case milanesi. Le famiglie con almeno un minorenne sono infatti 125.165, in diminuzione del 5,4% rispetto al 2022. Crescono invece del 10,3% i nuclei nei quali vive almeno una persona con più di 85 anni. Un quadro che pone nuove sfide all’amministrazione comunale, chiamata a ripensare servizi educativi, assistenza e politiche di sostegno alle famiglie in una città dove le diverse generazioni assumono un peso sempre più differente.

Scavuzzo: “Crescere figli a Milano deve tornare una scelta possibile”

I dati sono stati al centro del confronto aperto dalla vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo, che ha sottolineato la necessità di costruire una nuova alleanza tra generazioni. “Con questo primo momento di confronto, e più in generale con l’edizione 2026 del Forum Infanzia, dedicata al dialogo tra le generazioni, vogliamo rimettere bambine e bambini, ragazze e ragazzi al centro dello sguardo degli adulti”, ha spiegato Scavuzzo. L’obiettivo è arrivare a un nuovo Patto generazionale, coinvolgendo istituzioni, scuole, servizi educativi, università, imprese e Terzo settore. “Siamo tutti chiamati a fare in modo che a Milano crescere figlie e figli torni a essere una scelta possibile, nella consapevolezza che per riuscirci ogni generazione può, e deve, imparare dall’altra”, ha aggiunto la vicesindaca.

Il Forum Infanzia e l’appello di Caccamo: “Troppi giovani non sognano più”

Ad aprire il convegno è stato anche il cantautore e attore Giovanni Caccamo, ideatore del progetto “Youth and Future – Parola ai giovani“, che ha richiamato l’attenzione sulla difficoltà delle nuove generazioni a immaginare il proprio futuro. “Ci siamo accorti che troppi ragazzi e ragazze non sognano più: questa è una crisi di cui nessuno parla ma che attenta al futuro dell’umanità, una società senza i sogni dei giovani è destinata a naufragare”, ha dichiarato l’artista, invitando a recuperare il dialogo tra giovani e anziani.

Il programma del Forum è proseguito poi con le testimonianze dei ragazzi del progetto Living Together Corvetto della Comunità di Sant’Egidio e dei giovani dello Spazio Baroni 85. Tra gli interventi previsti anche quelli dell’assessore al Welfare Lamberto Bertolè, del pedagogista Ivo Lizzola e di rappresentanti dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano. Al centro del confronto, il futuro di una città che continua ad attrarre nuovi residenti, ma deve fare i conti con una popolazione sempre più anziana e con un numero di bambini in diminuzione.

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