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La polemica sulla denominazione dell’albero di Natale di piazza Duomo riaccende il dibattito sulle questioni identitarie e fa emergere nuove divergenze all’interno del centrodestra milanese. A contestare la scelta di chiamare l’installazione “Albero del Dono” è stata Deborah Dell’Acqua, vice coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, secondo la quale l’amministrazione comunale non dovrebbe ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella cultura italiana. “Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle”, ha dichiarato l’esponente di FdI.

Una battaglia che non trova tuttavia unanime consenso nella coalizione. A prendere le distanze è Amir Atrous, responsabile del Dipartimento Immigrazione di Forza Italia, già intervenuto nei giorni scorsi in chiave critica rispetto alle dichiarazioni di Matteo Salvini sul rischio di una conquista islamica di Milano. Secondo Atrous, il centrodestra dovrebbe archiviare le contrapposizioni ideologiche e concentrarsi sui problemi concreti della città, anche in vista delle elezioni amministrative del 2027. Milano Quotidiano lo ha intervistato. L’INTERVISTA

Fratelli d’Italia contesta la denominazione “Albero del Dono”, interpretandola come un arretramento nella difesa dell’identità culturale e cristiana. Condivide questa preoccupazione?

Ritengo che la polemica sollevata dall’esponente di Fratelli d’Italia sia inutile e priva di fondamento. Basterebbe ripercorrere la storia degli ultimi anni per rendersene conto. Già nel 2020 si parlava di “Albero del Dono”, nel 2021 di “Imagine”, mentre negli ultimi anni le denominazioni hanno richiamato le Olimpiadi. Sono scelte legate ai progetti degli sponsor, non siamo di fronte a un tentativo di cancellare la cultura cristiana. Quest’anno, peraltro, l’iniziativa coinvolge realtà come Caritas e Comunità di Sant’Egidio, organizzazioni profondamente legate al mondo cristiano. Non comprendo dunque le ragioni di questa indignazione. Se continuiamo ad alimentare dibattiti di questo genere, difficilmente riusciremo a sconfiggere il centrosinistra.

Nei giorni scorsi ha preso le distanze anche dalle dichiarazioni di Matteo Salvini sul rischio di una conquista islamica di Milano. Ritiene che il centrodestra stia esasperando le questioni identitarie?

Da musulmano sarei il primo a difendere i simboli cristiani, riconoscendo il contributo fondamentale del cristianesimo alla nostra cultura e al nostro patrimonio artistico. Basta entrare nelle nostre chiese per rendersene conto. Non dobbiamo alimentare contrapposizioni che finiscono soltanto per creare divisioni tra gli elettori. La Lega insiste sul tema dell’Islam politico, arrivando a organizzare iniziative dedicate a un fenomeno che, peraltro, fatica ad affermarsi persino in molti Paesi musulmani. Trovo poco realistico prospettare una conquista islamica di un Paese europeo da parte di una minoranza della popolazione. Dovremmo piuttosto discutere di quale Milano vogliamo costruire, delle periferie, del commercio, del degrado e delle difficoltà di accesso alla casa, in un mercato immobiliare sempre più condizionato dalla grande finanza.

È anche una critica alla strategia con cui la Lega si sta avvicinando alle elezioni comunali del 2027?

Il centrodestra ha davanti a sé una sfida importante: riconquistare Palazzo Marino. Personalmente ritengo che il candidato sindaco debba essere Matteo Perego di Cremnago, espressione di una cultura liberale. Se vogliamo costruire un’alternativa al centrosinistra, dobbiamo tenere conto anche delle caratteristiche di una città come Milano, nella quale una parte significativa della popolazione è di origine straniera. Non credo che le campagne sull’Islam politico possano rappresentare una risposta alle esigenze dei milanesi. Per vincere servono concretezza e proposte, non scenari da fantapolitica.

Un tema sul quale il centrodestra milanese è storicamente molto sensibile è quello delle moschee. Un’amministrazione di centrodestra dovrebbe favorire l’apertura di nuovi luoghi di culto islamici?

Se una comunità ha bisogno di un luogo di culto, regolare e sul quale le istituzioni possano esercitare i necessari controlli, perché non consentirne la realizzazione? Altrimenti non possiamo poi lamentarci se le persone si ritrovano a pregare nei parchi. La politica consiste anche nella capacità di individuare soluzioni a problemi concreti. Credo che un’amministrazione di centrodestra debba avere il coraggio di affrontare la questione, riconoscendo alle comunità musulmane la possibilità di disporre di luoghi di culto regolari.

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