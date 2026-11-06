Basket, crisi nera per l’Armani Milano sconfitta da Valencia per 73-84 e in fondo alla classifica di Eurolega

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Continua la crisi, nerissima, dell’Olimpia Armani Milano, in fondo alla classifica dell’Eurolega con un bilancio negativissimo di una sola vittoria, a settembre nel derby tutto italiano contro Bologna, e nove sconfitte, le ultime otto consecutive. L’ultima giovedì sera in casa, sul parquet dell’Unipol Forum di Assago, contro Valencia per 73-84. Sconfitta che mette sulla graticola, inevitabilmente, il coach dei biancorossi, Beppe Poeta, peraltro vincitore nel 2026 del ‘triplete’ italiano, ovvero scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Poeta: “La quarta partita di Euroleague che perdiamo allo stesso modo”

“Questo è frustrante. Per quanto mi riguarda, sto vivendo il primo momento veramente critico della mia carriera di allenatore e cerco di aiutare la squadra dando tutto me stesso, in palestra, al video, mettendoci la faccia, poi tutte le valutazioni spettano alla società, incluse le scelte che faremo sul mercato”, ha spiegato lo stesso Poeta dopo il ko contro Valencia.

Esaminando il match così: “Sono dispiaciuto e frustrato perché è la quarta partita di EuroLeague che perdiamo allo stesso modo. Tre minuti da giocare, punteggio pari, non troviamo soluzioni e perdiamo. Eravamo partiti male, ma con i cambi difensivi avevamo ribaltato la partita. Questo ci ha esposto a problemi a rimbalzo, ma sapevamo che sarebbe successo, loro sono primi in questa statistica. La squadra è viva, altrimenti non sarebbe andata avanti di otto all’inizio del quarto periodo, ma è chiaro che dobbiamo fare in modo che oltre ad essere viva vinca anche le partite. Nel finale, il talento di Shorts e Brooks ha fatto la differenza. Noi abbiamo cominciato il quarto periodo con tre tiri aperti sbagliati e loro due volte hanno segnato con l’uomo addosso.”

Armani Milano attesa ora da altri due impegni casalinghi al Forum dove domenica alle 17 arriva Trento, poi giovedì prossimo partita da vincere assolutamente contro i lituani dello Zalgiris Kaunas.

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