Basket, giovedì al Forum inizia l’avventura del ct Banchi sulla panchina dell’Olimpia Armani Milano

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Giovedì sera alle 20.30 all’Unipol Forum di Assago inizia la seconda avventura di Luca Banchi, ct dell’Italia del basket, sulla panchina dell’Olimpia Armani Milano che aveva già guidato dal 2013 al 2015 riportandola nel 2014 allo scudetto dopo 18 anni, per poi essere esonerato al termine della stagione successiva dopo la sconfitta in semifinale playoff in gara7 contro Sassari.

Nessuna concessione all’amarcord (“Non c’è spazio per altro, non c’è spazio per i ricordi o per cercare delle analogie in un contesto che è profondamente diverso da quello che avevo vissuto 12-13 anni fa. Mi è sempre rimasto un senso di incompiutezza per come si era interrotta la mia precedente esperienza a Milano. Mi sarebbe piaciuto portare a termine il mio mandato, ma non sempre è possibile”, le prime parole di Banchi), la priorità è far ripartire una squadra ultima in Eurolega con un disastroso bilancio di una vinta e nove perse.

Iniziando con una vittoria casalinga giovedì sera contro i quotati lituani dello Zalgiris Kaunas. “Abbiamo l’assoluta necessità di performare. Siamo alle porte di un importantissimo impegno di Eurolega e quindi il mio compito è quello di riuscire ad impattare la squadra per essere competitivi fin dalla prima sera in cui scenderemo in campo al Forum.”.

“La società – ha sottolineato Banchi – mi ha chiesto di riuscire a ritrovare una comunione di intenti che abbracci non soltanto la squadra e il suo staff tecnico, ma ripristini il calore e l’affetto della tifoseria. Fortunatamente nella mia esperienza milanese ho conosciuto un Forum pieno, caloroso, che era di supporto alla squadra. Non dimenticherò mai le emozioni che ho vissuto in quei pre-gara quando entravo in un palazzo che esplodeva di gioia e passione. Usavamo lo slogan “scarpette rosse” che erano tornate. Questo è uno spirito che fa parte del DNA di questo club e i giocatori devono rappresentarlo. La speranza è quella di riuscire, insieme alla società e ai giocatori, a ricostituire questo spirito che la squadra ha faticato ad esprimere in queste prima parte di stagione. Credo che si siano intraviste le potenzialità del gruppo, quindi non credo sia una missione impossibile”.

Intanto l’Olimpia sonda il mercato americano alla ricerca di un lungo per sostituire temporaneamente Devin Booker e dare maggior peso sotto canestro a livello di Eurolega.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).