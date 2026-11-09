Basket, l’Armani Milano cambia in panchina: via coach Poeta, torna Banchi (che resterà anche ct azzurro)

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Cambio di panchina inevitabile per l’Olimpia Armani Milano: troppe le nove sconfitte in dieci partite di Eurolega per non portare a una rivoluzione della guida tecnica

Via Beppe Poeta, il coach del ‘triplete’ interno del 2026, con vittoria della Coppa Italia, poi del titolo nazionale e a settembre della Supercoppa Italiana, ed ecco il ritorno di Luca Banchi, il ct della nazionale italiana, il 61enne coach grossetano già sulla panchina biancorossa dal 2013 al 2015, con 68 vinte e 20 perse in un biennio, con la vittoria dello scudetto del 2014, riportando a Milano il titolo nazionale che mancava dal 1996.

Nel suo palmares anche il titolo vinto nel 2013 a Siena e quello conquistato nel 2025 a Bologna, oltre a esperienze rilevanti su prestigiose panchine estere, a Bamberg in Germania, all’AEK Atene in Grecia vincendo la Coppa Intercontinentale FIBA, a Kuban in Russia, a Strasburgo in Francia, ai Long Island Nets negli Stati Uniti e all’Efes di Istanbul e da ct della Lettonia con il quinto posto ai Mondiali del 2023.

Banchi, con il via libera della Federazione Italiana Pallacanestro, ricoprirà il doppio incarico di ct azzurro e di coach dell’Olimpia, in una situazione comune ad altri ct di nazionali straniere.

Banchi: “Onorato di poter tornare ad allenare l’Olimpia”

“Sono onorato di poter tornare ad allenare l’Olimpia Milano – le prime parole di Banchi – con un doveroso ringraziamento alla proprietà, che ha pensato fossi la persona indicata a guidare la squadra in questo particolare momento, al Presidente Petrucci, per avermi accordato la possibilità di mantenere il ruolo di ct della Nazionale Italiana, e ovviamente un sincero pensiero va al mio predecessore Beppe Poeta capace in così breve tempo di scrivere pagine indelebili della storia di un club di questa caratura. Consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi getto in questo nuovo capitolo della mia carriera con l’entusiasmo e la determinazione di chi vuol essere degno di un incarico così prestigioso”.

Banchi tornerà sulla panchina azzurra tra due settimane per preparare il doppio impegno per le qualificazioni ai Mondiali: il 26 novembre a Roma contro la Turchia e il 29 a Belgrado contro la Serbia.

Poeta saluta dopo un anno, chiudendo questa stagione, dopo l’incoraggiante vittoria in Supercoppa, con un disastroso bilancio di una vinta e nove perse in Eurolega, con un avvio incerto anche in campionato con le sconfitte a Verona e in casa contro Bologna che hanno pesato ulteriormente.

Per Banchi – dopo l’interim nel fine settimana del vice Marco Ramondino che ha guidato i biancorossi nella vittoria casalinga in campionato per 88-86 contro Trento – la prima sara giovedi all’Unipol Forum di Assago con il debutto casalingo in Eurolega contro i lituani dello Zalgiris Kaunas.

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