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Vittoria in trasferta a Lione e rinforzo di mercato l’Olimpia Armani Milano. Martedì sera la squadra biancorossa ha conquistato la terza vittoria consecutiva in Eurolega in una settimana, la prima in trasferta, andando a vincere sul parquet di Lione per 91-95, iniziando a raddrizzare una classifica ancora deficitaria con 4 vinte e su 14 ma non tragica come era fino a otto giorni fa con un deprimente 1 su 11. E oggi il club milanese ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo con Ze’rik Onyema, centro di 2.06, nato il 31 ottobre 2001 a Savannah, in Georgia, proveniente dalla Longobardi Scafati.

“Sono entusiasta – le prime parole da biancorosso del lungo americano – di entrare a far parte di un club come l’Olimpia Milano, che ha una storia gloriosa alle spalle e aspettative sempre altissime. So che tipo di ambiente e cultura troverò e sono pronto ad accettare la sfida. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione e fare tutto quello che serve che faccia per aiutare la squadra a vincere.”

LA CARRIERA – Ze’rik Onyema è nato in Georgia ma ha vissuto anche a Houston, in Germania, a El Paso, a San Antonio e alle Hawaii al seguito del padre, nativo della Nigeria e impiegato presso l’esercito americano. Ha giocato alla John Jay High School di San Antonio, dove nell’ultimo anno ha segnato 18.1 punti e catturato 12.2 rimbalzi per gara. Ha giocato all’università di Texas-El Paso fino al 2023 quando si è trasferito alla University of Texas di Austin per rimanervi altre due stagioni. Ha giocato 120 partite al college. Nel 2025-26, alla sua prima esperienza da professionista, ha giocato in Finlandia al Salon Vilpas chiudendo la stagione con 10.9 punti e 6.9 rimbalzi a partita, tirando con il 68.4% dal campo. Quest’anno, ha giocato a Scafati nel campionato italiano dove sta segnando 11.3 punti per gara, catturando 6.3 rimbalzi e tirando con il 66.7% dal campo.

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