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Fatica a trovare continuità l’Olimpia Armani Milano, battuta domenica Tortona per 83-80 dopo una partita equilibrata e difficile per i milanesi e rimasta inchiodata al terzo posto in campionato. Biancorossi milanesi che hanno pagato dazio alle troppe energie spese neltre gare precedenti nell’ultima settimana con le vittorie a Udine e le sue imprese consecutive casalinghe al Forum contro Stella Rossa martedì e Fenerbahce giovedì. “Siamo stati responsabili di una brutta partita ma abbiamo subito la possibilità di rifarci martedì a Lione anche se sono a rischio sia Peters che Bolmaro che hanno avuto problemi fisici e non erano disponibili, al di là del turnover”, l’analisi del coach biancorosso Luca Banchi. Domani sera si gioca di nuovo, con la difficile trasferta di Eurolega sul campo dell’Asvel Villeurbanne Lione. Da affrontare probabilmente senza Bolmaro, il giocatore ‘on fire’ dell’Armani in questo novembre.

Milano rimasta al terzo posto in classifica, con un bilancio di sei vinte e tre perse, lontana quattro punti dalla capolista Bologna a 16 e di due lunghezze dal secondo posto di Napoli a 14.

“Tortona ha giocato con grande energia, ha avuto un buon approccio e giocato con intensità superiore alla nostra e abbiamo faticato a pareggiare. La partita è stata appena sufficiente nei primi 20 minuti poi abbiamo commesso errori imperdonabili come il 3 su 16 da due nella ripresa, la tipologia di palle perse ed errori difensivi. Siamo rimasti sotto il nostro standard senza rigenerare energie dopo aver speso tanto in EuroLeague. Non è questa una lega di secondo piano: ci sono leghe in cui puoi far giocare gli altri qui non è possibile soprattutto in trasferta. Una settimana fa avevano trovato risorse a Udine ma stasera sono mancate C’è stato un dominio di Tortona a rimbalzo nei primi 20 minuti poi siamo finiti 12 sotto e la rimonta disperata potevamo anche concretizzarla ma avevo esaurito i time out e quindi ci siamo dovuto affidare a soluzioni estemporanee”, ha chiosato Banchi.

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