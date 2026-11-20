Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Tre vittorie in cinque giorni. Due successi consecutivi casalinghi in Eurolega. La scossa prodotta dal cambio di allenatore, con l’esonero di Beppe Poeta e il ritorno di Luca Banchi, impegnato nel doppio ruolo di ct azzurro, si è subito avvertita per l’Olimpia Armani Milano.

Domenica la vittoria in campionato per 83-70 a Udine, poi due colpacci consecutivi sul parquet amico del Forum martedì contro la Stella Rossa Belgrado, battuta per 91-77, e giovedì contro i turchi del Fenerbahce, battuti 78-70 dopo una grande rimonta. Due vittorie che rimpolpano una classifica di Eurolega che resta comunque deficitaria per Milano, con un bottino di tre vinte in tredici giornate. Ora per l’Armani una trasferta insidiosa in campionato domenica a Tortona e poi martedì la trasferta francese di Eurolega a Lione in casa dell’Asvel Villeurbanne.

Banchi: “L’ultimo quarto resta negli occhi di tutti”

“E’ stata una grande vittoria quella contro il Fenerbahce, la miglior dimostrazione possibile di volontà e desiderio che potessimo fornire. Abbiamo incontrato tante difficoltà durante la partita contro la fisicità della loro difesa ma non abbiamo mai smesso di accettare i duelli, di accettare le sfide. L’EuroLeague è questa: ogni partita avversari diversi, caratteristiche di gioco diverse, sfide diverse. La capacità di accettarle fa la differenza. Se sapremo accettare le sfide come abbiamo fatto conto il Fenerbahce faremo bene. Ci ricorderemo per sempre di questa partita, di questa rimonta. L’ultimo quarto ovviamente è negli occhi di tutti: negli ultimi otto minuti abbiamo concesso ad uno dei line-up più ricchi di talento di tutta l’EuroLeague appena quattro punti. Ad un certo punto, abbiamo dato la sensazione di avergli fatto perdere delle certezze. Tutti hanno dato qualcosa, abbiamo finito chiedendo alle tre guardie uno sforzo speciale perché i playmaker avevano sofferto, poi mi piace ricordare la partita di Ricci. Ha giocato tutto il quarto periodo e ci ha dato i tocchi necessari per muovere l’attacco quando altrimenti avremmo fatto fatica. Non ha segnato, non ha tirato ma ci ha dato tanto in un quintetto in cui Devon Hall ha segnato le due triple nel momento più difficile che hanno restituito fiducia ai ragazzi e poi è salito in cattedra Marko Guduric”, l’analisi di un soddisfatto Luca Banchi.

Che guarda già avanti: “Per noi ora la vera sfida è saper resettare e giocare una partita di personalità domenica a Tortona”.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).