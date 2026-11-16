Basket, due test internazionali per Milano: martedì arriva la Stella Rossa Belgrado, giovedì il Fenerbahce

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Due grandi sfide, contro avversari più quotati e che finora si sono dimostrati più forti, per un’Olimpia Armani Milano, reduce domenica dal successo esterno a Udine in campionato per 70-83, che vuole provare a ripartire dopo un inizio disastroso in questa Eurolega da una sola vittoria, contro Bologna alla seconda giornata, e nove sconfitte di cui otto consecutive.

Il cambio di panchina deciso la settimana scorsa, con l’esonero di Beppe Poeta e il ritorno di Luca Banchi, impegnato nel doppio ruolo di ct dell’Italia, ha portato a una buona prestazione casalinga contro lo Zalgiris Kaunas ma a un’altra sconfitta per 83-86.

Banchi: “Abbiamo urgenza di sbloccarci in Euroleague”

“Abbiamo urgenza di sbloccarci in Euroleague, ma le avversarie non sono delle più facili. Stella Rossa e Fenerbahce hanno esperienza, fisicità, chimica, tanto che hanno già prodotto picchi di rendimento molto alti a differenza nostra. Sappiamo che dovremo alzare i nostri standard. Abbiamo fatto tre allenamenti ma questa settimana al massimo riusciremo a farne uno per motivi di calendario. Io voglio aiutare questa squadra a esprimere le sue qualità, quelle che ha, non rallentarla”, spiega coach Luca Banchi.

Che aggiunge: “Vogliamo essere intensi e aggressivi in difesa, forzare palle perse, come siamo stati capaci di fare anche contro lo Zalgiris, per andare in contropiede. Ho voluto usare quelli che vengono definiti ‘energizer’, ovvero che portano energia positiva e ne voglio sempre di più. Chiedo di imporre il ritmo partendo dalla difesa, voglio che i nostri giocatori siano sempre i primi a buttarsi in terra. Anche oggi abbiamo preso dei falli di sfondamento, retto la taglia fisica avversaria. Tutto questo voglio diventi il nostro DNA ma per riuscirci servono tanti giocatori, tanta energia”.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).