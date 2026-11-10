Brioche e fatturato: per Pavé ricavi oltre 4 milioni e utili quasi raddoppiati

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A Milano c’è chi aspetta Natale e chi va da Pavé. Forse l’unica pasticceria in città capace di sfornare fette di panettone durante tutto l’anno, anche quando a luglio la città si scioglie sotto l’afoso sole padano. Una ostinazione che a quanto pare fa pure benissimo anche ai conti.

Dietro le brioche, i grandi lievitati e i gelati di Pavé, una delle insegne più conosciute della nuova pasticceria milanese, c’è infatti un’azienda che cresce e che soprattutto riesce a trasformare una quota sempre maggiore del proprio fatturato in utili. A raccontarlo è il bilancio 2025 di Pavé S.r.l., società con sede in via Felice Casati 27, che ha chiuso l’ultimo esercizio con 4,14 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 467mila euro. Numeri che restituiscono l’immagine di un’impresa dalle dimensioni ormai strutturate, con oltre cinquanta dipendenti e una posizione finanziaria che appare solida.

Il dato più interessante non è però soltanto la crescita del giro d’affari, quanto il rapporto tra ricavi e profitti: mentre il fatturato aumenta del7,2%, l’utile netto mette a segno un incremento dell’85,4%, passando dai 251.964 euro del 2024 ai 467.246 del 2025. Un miglioramento particolarmente significativo, che merita di essere approfondito. Nel dettaglio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di Pavé sono passati da 3.865.771 a 4.144.925 euro, con una crescita di circa 279mila euro. Considerando anche le altre componenti, il valore complessivo della produzione ha raggiunto i 4,19 milioni, contro i 3,89 milioni dell’anno precedente.

A fare la differenza è soprattutto l’andamento dei costi. A fronte di un incremento del valore della produzione di circa 303mila euro, i costi complessivi sono cresciuti di appena 85mila euro, passando da 3,56 a 3,65 milioni. Il risultato operativo è così salito da 322.835 a 541.321 euro, con un aumento del 67,7%. In sostanza, nel 2024 Pavé guadagnava circa 6,5 euro netti ogni 100 euro di ricavi, mentre nel 2025 questa cifra è salita a 11,3 euro. Un miglioramento della marginalità che rappresenta forse il risultato economicamente più rilevante dell’esercizio. Anche guardando più indietro si osserva una progressione significativa: nel 2023 l’utile netto era stato di appena 44.622 euro. Nel giro di due anni, dunque, i profitti si sono più che decuplicati.

Come si spiega una crescita degli utili così superiore a quella dei ricavi? Il bilancio non permette di individuare con certezza tutte le ragioni, ma offre alcuni elementi di interpretazione. In termini generali, un’azienda commerciale può migliorare sensibilmente la propria redditività quando riesce ad aumentare le vendite senza incrementare proporzionalmente i costi. È il cosiddetto effetto della leva operativa: affitti, personale, attrezzature e altre spese fisse possono rimanere sostanzialmente invariati anche quando cresce il volume d’affari. Di conseguenza, una parte consistente dei ricavi aggiuntivi può trasformarsi direttamente in profitto.

Un altro fattore può essere rappresentato dall’aumento dei prezzi di vendita, qualora non sia accompagnato da rincari equivalenti delle materie prime. Oppure da una diversa composizione delle vendite, con un peso maggiore dei prodotti che garantiscono margini più elevati. Nel caso di un’attività che combina pasticceria e gelateria, per esempio, brioche, torte, grandi lievitati e gelati possono presentare strutture di costo e redditività differenti.

La principale voce di costo di Pavé è rappresentata dal personale, che nel 2025 ha assorbito 1.648.941 euro, comprendendo stipendi, contributi e trattamento di fine rapporto. Si tratta di quasi il 40% dei ricavi complessivi. Secondo la nota integrativa, la società ha impiegato mediamente 53 dipendenti. Un organico rimasto numericamente stabile rispetto all’anno precedente. Il dato interessante è che, mentre i ricavi sono cresciuti del 7,2%, il costo complessivo del personale è aumentato soltanto dello 0,7%, passando da 1,638 a 1,649 milioni. Il fatturato medio per dipendente è così salito da circa 72.900 a 78.200 euro.

Anche le materie prime e le merci, seconda voce di spesa per importanza, presentano un andamento contenuto. Gli acquisti sono ammontati a 1.025.959 euro, appena 3.927 euro in più rispetto al 2024. Per i servizi Pavé ha speso 517mila euro, mentre il godimento di beni di terzi, voce che comprende tipicamente affitti e noleggi, ha comportato costi per 296mila euro. Gli ammortamenti sono invece scesi da 110mila a poco meno di 97mila euro.

I risultati positivi del 2025 trovano riscontro anche nella situazione patrimoniale e finanziaria. Alla fine dell’esercizio Pavé disponeva di 722.507 euro di liquidità, contro i 530.137 euro dell’anno precedente. Un incremento di oltre 192mila euro, pari al 36,3%. Contemporaneamente si è ridotto il debito complessivo, passato da 692.558 a 597.770 euro. Ancora più marcata è stata la diminuzione dei finanziamenti bancari, scesi da 198.094 a 71.095 euro, con una riduzione di circa il 64%.

Nel complesso, la liquidità disponibile a fine 2025 risulta superiore ai debiti iscritti in bilancio. Un elemento che, insieme al miglioramento del risultato operativo e alla riduzione dei finanziamenti, suggerisce una condizione finanziaria solida e l’assenza di evidenti tensioni di liquidità. La società descrive il 2025 come un esercizio caratterizzato dalla continua crescita dell’attività e dalla ricerca di un’organizzazione più efficiente e adeguata alle esigenze della clientela. Non vengono però indicati obiettivi di fatturato per il 2026, né specifici programmi di nuove aperture o investimenti. Pavè oggi opera attraverso un’insegna che comprende due pasticcerie, in via Felice Casati e via della Commenda, e due gelaterie, in via Cesare Battisti e via Cadore, oltre al laboratorio di produzione.

Dietro il marchio Pavé c’è una struttura proprietaria relativamente semplice. La società è controllata da tre soci, ciascuno titolare di circa un terzo del capitale: Diego Bamberghi con il 33,33%, Giovanni Giberti con il 33,33% e Luca Scanni con il 33,34%. Gli stessi tre compongono il cda, presieduto da Bamberghi. Il bilancio indica inoltre compensi complessivi per gli amministratori pari a 120.600 euro nel 2025. Un altro dettaglio interessante riguarda la distribuzione dei profitti. Nel corso del 2025 la società ha distribuito ai soci 249mila euro di utili precedentemente maturati. Nell’assemblea del 30 aprile 2026, invece, i tre proprietari hanno deliberato all’unanimità di non distribuire l’utile di 467mila euro realizzato nel 2025, destinandolo interamente a nuovo. Una decisione che consente di mantenere il risultato all’interno del patrimonio societario, salito nel frattempo da 277mila a quasi 496mila euro.

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