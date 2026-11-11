“Chi mi paga i danni per l’anno di vita perduto?” Urbanistica Milano, la rabbia dell’architetto dopo le indagini flop

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“Non è possibile restituire un anno di vita, né cancellare con una richiesta di archiviazione ciò che è accaduto”. Sono parole amare quelle dell’architetto Alessandro Scandurra, tra gli indagati nell’inchiesta milanese sulla Commissione per il Paesaggio, dopo che la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione della sua posizione. Una decisione che arriva dopo oltre un anno di indagini e che, secondo il professionista, non può cancellare le pesanti conseguenze subite sul piano personale, economico e lavorativo. “Non cerco rivalse, ma ritengo doveroso porre una domanda: chi risponde del danno economico, professionale e umano che tutto questo ha prodotto? Chi restituisce ciò che è stato perduto?”, si chiede Scandurra in una nota diffusa dopo la notizia della richiesta di archiviazione.

Scandurra: “Un anno di conseguenze pesantissime”

L’architetto, ex componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, sottolinea come la stessa Procura abbia riconosciuto che gli elementi raccolti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, recependo valutazioni già emerse nei precedenti provvedimenti giudiziari. Una conclusione che, secondo Scandurra, sarebbe potuta arrivare prima. “Già le pronunce del Tribunale del Riesame e della Corte di Cassazione avevano messo in discussione i presupposti dell’impianto accusatorio. Eppure, è trascorso un ulteriore anno prima che la Procura formulasse la richiesta di archiviazione“.

Nel frattempo, sostiene il professionista, le ripercussioni sono state profonde. “Anche per il mio studio il prezzo è stato altissimo: opportunità professionali compromesse, rapporti di lavoro messi a rischio, danni economici e un patrimonio di credibilità costruito in decenni di attività esposto a una delegittimazione pubblica senza precedenti”.

Le critiche alla gestione dell’inchiesta e al racconto mediatico

Scandurra punta il dito anche contro il modo in cui l’inchiesta è stata raccontata pubblicamente. A suo giudizio, fin dai primi giorni una parte della rappresentazione mediatica avrebbe trasformato le ipotesi accusatorie in giudizi di colpevolezza, senza rispettare pienamente il principio della presunzione di innocenza. “Ho dedicato la mia vita all’architettura, eppure sono stato esposto a una pubblica condanna prima ancora che le accuse trovassero un effettivo riscontro giudiziario“, afferma l’architetto, ricordando anche la gravità delle misure cautelari richieste durante le indagini, tra cui la custodia in carcere, e il periodo trascorso agli arresti domiciliari.

Pur ribadendo il proprio rispetto per la magistratura e per le istituzioni, Scandurra ritiene necessario interrogarsi sulla proporzionalità delle misure adottate e sulla durata del procedimento. “La presunzione di innocenza deve essere una garanzia effettiva, soprattutto quando sono in gioco la libertà personale, la reputazione e la continuità di attività professionali che generano lavoro e occupazione“.

“Il danno non scompare con l’archiviazione”

Ora, con la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, Scandurra Studio prova a guardare avanti. Il percorso per recuperare quanto compromesso, tuttavia, si annuncia lungo. L’architetto rivendica la volontà di continuare a lavorare e progettare, ma chiede che la vicenda apra una riflessione più ampia sulle responsabilità e sulle conseguenze delle indagini giudiziarie. “Il danno prodotto da un’accusa non si esaurisce nel momento in cui quell’accusa viene meno ed è su questa responsabilità che ritengo necessario aprire una riflessione pubblica”, conclude Scandurra.

La richiesta di archiviazione dovrà ora essere valutata dal giudice per le indagini preliminari. Nel frattempo, resta aperta la questione sollevata dall’architetto: chi risponde delle conseguenze di un’inchiesta quando le accuse non arrivano a sostenere un processo?

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