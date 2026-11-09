Concorsopoli alla Statale, Massimo Galli assolto da tutte le accuse in Appello: “Il fatto non sussiste”

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Si conclude con una doppia assoluzione in Appello il processo a carico di Massimo Galli e del suo ex collaboratore Agostino Riva, coinvolti in uno dei filoni dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati all’Università Statale di Milano. La quarta sezione della Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione dei due imputati dall’accusa principale di turbativa d’asta e ha cancellato anche la condanna per falso ideologico che era stata inflitta in primo grado all’infettivologo, ex primario dell’ospedale Sacco e volto noto durante la pandemia di Covid. Per entrambi la formula è “perché il fatto non sussiste”.

Massimo Galli assolto in Appello, cancellata la condanna per falso

Il procedimento riguardava una selezione per un posto di professore universitario in Malattie infettive alla Statale di Milano, alla quale aveva partecipato Agostino Riva, allievo ed ex collaboratore di Galli. Nel 2024 il Tribunale aveva già assolto entrambi dall’accusa di turbativa d’asta, mentre Galli era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per falso ideologico.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, al centro di quest’ultima contestazione c’era il prospetto dei punteggi assegnati ai candidati. Secondo l’ipotesi accusatoria, il documento non avrebbe rispecchiato una valutazione collegiale maturata durante la riunione telematica della commissione del 14 febbraio 2020, ma decisioni concordate precedentemente e formalizzate soltanto in un secondo momento. La Corte d’Appello di Milano, composta dalle giudici Bruna Rizzardi, Manuela Cannavale e Laura Marchiondelli, ha ora escluso la sussistenza anche di quest’ultimo reato, eliminando la condanna residua a carico dell’infettivologo.

La Procura chiedeva un anno e dieci mesi per Galli e sei mesi per Riva

La Procura di Milano aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendo ai giudici d’Appello di ribaltare le assoluzioni. Il Tribunale aveva infatti ritenuto, sulla base della giurisprudenza della Cassazione, che nella vicenda non fosse configurabile il reato di turbata libertà degli incanti, né quello di abuso d’ufficio, prima della sua abrogazione. Nel ricorso i pubblici ministeri avevano chiesto di accogliere le conclusioni formulate al termine della requisitoria, che prevedevano una condanna a un anno e dieci mesi per Galli e a sei mesi per Riva, ritenendo entrambi responsabili anche di falsità in atto pubblico. La Corte d’Appello ha invece confermato le assoluzioni per l’accusa principale ed escluso anche il falso contestato a Galli, arrivando così al proscioglimento completo dei due imputati.

I legali: “Riconosciuta la correttezza dell’operato di Galli”

Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati dei due imputati dopo la lettura della sentenza. “Siamo soddisfatti dell’esito del processo che ha riconosciuto la correttezza dell’operato del professore”, ha dichiarato Giacomo Gualtieri dello studio Bana, difensore di Massimo Galli insieme all’avvocato Roberto Rigoni Stern. Ancora più netto il commento di Luca Troyer, legale di Agostino Riva: “Questo procedimento non avrebbe dovuto nemmeno cominciare. Oggi giustizia è stata fatta”.

Il verbale contestato e la versione dell’ex primario del Sacco

Galli aveva sempre respinto le accuse, sostenendo che le valutazioni della commissione fossero state effettivamente condivise tra i suoi componenti, anche attraverso lo scambio di documenti durante la riunione a distanza. Dopo la sentenza di primo grado, come ricordato dal Corriere della Sera, l’infettivologo aveva attribuito le contestazioni relative al verbale a un errore materiale nella mancata correzione di un orario. Una dimenticanza avvenuta, secondo la sua ricostruzione, in una giornata particolarmente impegnativa sul fronte scientifico, nelle prime settimane dell’emergenza coronavirus. “L’unico errore che ho commesso è essermi dimenticato di correggere l’orario della data”, aveva spiegato, ribadendo che il risultato del concorso corrispondeva a quanto concordato da tutti i commissari.

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