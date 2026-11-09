Milano è un incrocio pericoloso per la politica nazionale

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Ci sono tante cose che si agitano sotto queste elezioni comunali. Io penso che mai come oggi ci siano così tanti temi sul tavolo che sono decisivi non solo per la città di Milano ma per il resto d’Italia. Non è solo una frase fatta che quel che avviene a Milano anticipa il resto d’Italia, così come non è solo una frase fatta che quello che succede nelle città più avanzate del mondo, poi arriva anche in Italia. E’ una meccanica che esiste, ed è così ovunque. Quando il centrosinistra già governava le metropoli di mezzo mondo a Milano il centrodestra pensava ci fosse un suo feudo: oggi invece è tutto diverso.

Oggi Milano si interroga, per bocca di praticamente tutti i suoi esponenti aspiranti candidati sindaci, su che cosa vuole essere. Si interroga sulle proprie fragilità, con le periferie sempre più lontane in tutti gli indicatori economici ma vicinissime come hanno dimostrato gli scontri di piazza. E’ un tema che ha tirato fuori con garbo Pierfrancesco Majorino, e con piglio giovanilista Lorenzo Pacini. Si interroga sulla propria demografia: oltre trecentomila abitanti in meno rispetto al suo massimo storico, più di metà sono single, quasi un milione di persone che sono cambiate nel corso degli ultimi 10 anni, in una sostituzione del ceto medio con il ceto abbiente. Si interroga sul proprio essere ancora comunità. Questo è un concetto annunciato da Mario Calabresi.

Mi viene da dire: una città nella quale due persone su tre sono nuove ha una base culturale e civica comune per essere comunità? Crede nelle stesse cose e vive degli stessi orgogli? Milano si interroga sul proprio concetto di sicurezza, e il centrodestra su questo è compatto. A Milano non si sente più la voce dei ceti produttivi: le aziende del terziario sono sempre più grosse, sempre più multinazionali. Anche quei servizi che prima erano erogati da boutique di alta qualità, penso alla comunicazione ma non solo, adesso sono bocconi pregiati per i fondi. A Milano c’è un tema di civismo: dopo tre lustri di predominanza, adesso buona parte dei politici pensa che ci voglia un politico. Ma sarà vero? Le elezioni di Milano sono all’incrocio di tutto questo. E’ come se la pianta urbana, concentrica, sia lo schema, il diagramma di questa campagna elettorale. E noi tutti ci viviamo dentro.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).