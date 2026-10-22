Dopo i militari in piazza mettiamoci la polizia locale (con i poteri)

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Arrivano 500 militari a Milano. La Repubblica ha deciso di chiamarla “svolta cilena”. Una roba che farebbe ridere se non facesse piangere, visto che, punto primo, non siamo in Cile e non siamo in dittatura. Punto secondo, i militari nelle strade ci sono da un bel po’ e pure uno come Giuliano Pisapia, che illo tempore aveva criticato l’operazione “Strade sicure”, poi ne confermò l’efficacia. C’è però una domanda che mi frulla in testa da un sacco di tempo. Ma perché mai mandare cinquecento paracadutisti della Folgore a Milano, peraltro senza che possano avere manette, taser, che possano effettuare arresti, insomma che siano “a mezzo servizio” rispetto a quanto potrebbero fare se avessero i poteri di polizia giudiziaria? Cioè, perché prendere i militari quando ci sono a Milano migliaia di agenti di polizia locale? Si dirà: perché gli agenti di polizia locale non sono (tutti) agenti di polizia giudiziaria. Molti sono funzionari amministrativi. Ed è proprio questo il punto: perché mai – se davvero vuole risolvere il problema alla radice, responsabilizzando i sindaci (la polizia locale dipende da loro) – Giorgia Meloni non fa un bel decreto nel quale dice che tutte le nuove assunzioni di agenti di polizia locale devono prevedere che questi siano anche agenti di pg? Così nel giro di pochissimi anni la si finisce di dover chiamare l’esercito nelle città, di dire che la colpa è del ministero degli interni, che i sindaci non possono fare niente. Magari non risolverà il problema di questo sabato, per cui per ora l’esercito è una scelta sacrosanta, ma sul lungo periodo lo troverei più utile.

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