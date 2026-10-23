Effetto violenza sulle elezioni, Yoodata: il centrodestra sale del 3-4% alle Politiche e alle Comunali di Milano, PD in calo. Vannacci non decolla. Le cifre

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“Se le proteste di piazza dovessero ripetersi con cadenza regolare fino alle elezioni del 2027, l’effetto più probabile sarebbe uno spostamento dell’attenzione degli elettori sul tema della sicurezza. In questo scenario, alle Politiche 2027 Fratelli d’Italia potrebbe crescere di 2-3 punti percentuali, attestandosi tra il 28% e il 29%, mentre la Lega potrebbe recuperare fino all’8-10%. Un’eventuale lista riconducibile a Roberto Vannacci potrebbe intercettare una quota residuale dell’elettorato più sensibile ai temi dell’ordine pubblico, collocandosi indicativamente tra il 3% e il 5%. Il Partito Democratico rischierebbe invece una perdita di 1-2 punti, scendendo nell’area del 21-22%, con il Movimento 5 Stelle sostanzialmente stabile.”. E’ quanto emerge da un’analisi dell’istituto demoscopico Yoodata per Milano Quotidiano alla luce delle violenze in piazza a Milano e delle minacce, soprattutto sui social, che tali atti possano ripetersi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

“Anche a Milano i riflessi potrebbero essere significativi. In una simulazione di voto comunale, Fratelli d’Italia potrebbe salire al 21-23%, la Lega attestarsi intorno al 10-12%, mentre il PD potrebbe arretrare al 26-28%. Una lista civica o identitaria vicina all’area vannacciana potrebbe collocarsi tra il 2% e il 4%. Nel complesso, il centrodestra guadagnerebbe tra i 3-4 punti rispetto a uno scenario privo di tensioni nelle piazze, riducendo sensibilmente il vantaggio storico del centrosinistra nel capoluogo lombardo. La logica è semplice: quando sicurezza, ordine pubblico e tutela delle attività economiche diventano il tema dominante del dibattito, gli elettori tendono a premiare le forze percepite come più credibili su questi fronti. In questa simulazione prospettica, il saldo finale sarebbe quindi moderatamente favorevole al centrodestra sia a livello nazionale sia a Milano”, conclude la ricerca di Yoodata.

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