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Un’uscita a sorpresa dal palco milanese di Italia Direzione Nord, la kermesse istituzionale ideata e organizzata da Fabio Massa alla Triennale, ha riacceso ieri le tensioni interne alla maggioranza. Ospite della trentesima edizione dell’evento, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha infatti rimesso in discussione il calendario elettorale per il rinnovo del Parlamento, ipotizzando un anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura.

Interpellato sulle prospettive politiche del prossimo anno, la seconda carica dello Stato ha quantificato al cinquanta per cento le possibilità che le elezioni politiche si tengano già nella primavera del 2027, in concomitanza con la tornata amministrativa che interesserà grandi città come Milano e Roma, anziché nel successivo autunno.

Secondo il ragionamento esposto ieri da La Russa, pur restando preferibile il rispetto della scadenza naturale dei cinque anni, la sovrapposizione con le elezioni comunali di primavera rischia di trascinare comunque tutti i partiti in una lunga e logorante campagna elettorale permanente. Da qui l’apertura all’ipotesi di un election day primaverile, una prospettiva che ha immediatamente provocato un piccolo terremoto politico tra gli alleati di governo.

Negli ambienti della Lega e di Forza Italia si registra infatti un fortissimo malumore. I due partiti della coalizione considerano intoccabile l’orizzonte autunnale del 2027, puntando a portare i cittadini alle urne non prima di ottobre o, ancor meglio, a novembre, subito dopo l’approvazione della prossima legge di bilancio. L’idea di interrompere anticipatamente il percorso dell’esecutivo viene giudicata controproducente e fonte di inutile fibrillazione parlamentare.

Tra i dirigenti azzurri e leghisti serpeggia così un evidente scompenso per le parole pronunciate a Milano. L’auspicio esplicito, filtrato nelle ore successive al convegno, è che la valutazione del presidente del Senato rappresenti esclusivamente una riflessione a titolo personale e non anticipi una strategia condivisa da Giorgia Meloni e dai vertici di Fratelli d’Italia.

Mentre il fronte del centrodestra cerca di raffreddare gli animi per evitare contraccolpi sull’agenda delle riforme e sull’attività di governo, l’intervento di La Russa alla Triennale conferma quanto il tema delle tempistiche del voto resti uno snodo estremamente sensibile per gli equilibri della maggioranza.

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