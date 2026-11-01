Forza Italia spegne l’ipotesi Election Day il 9 e 10 maggio: “La legislatura deve arrivare alla sua conclusione naturale”

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“La legislatura deve arrivare alla sua conclusione naturale ovvero il 13 ottobre 2027”. Con queste parole il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, risponde alla domanda di Milano Quotidiano se abbia ragione Cateno De Luca, portavoce della lista Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia, che ha più volte dichiarato in questi giorni che le elezioni politiche si terranno il 9 e 10 maggio 2027 – insieme a quelle comunali in città importanti come Roma, Milano, Napoli e Torino – e se per Forza Italia sia possibile votare in primavera o, al contrario, il governo Meloni debba arrivare al termine della legislatura votando quindi a novembre del prossimo anno.

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