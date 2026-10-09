Hockey, finalmente ci siamo: stasera alle 19.45 si inaugura la nuova ICE Arena in Fiera con Milano-Innsbruck

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L’attesa è finita. Questa sera alle 19.45 nella nuova Ice Arena della Fiera di Rho ritorna l’hockey professionistico con il nuovo Milano Hockey Club, franchigia rifondata come lascito delle Olimpiadi invernali di febbraio, che affronterà l’HC TIWAG Innsbruck, nella nona giornata della win2day ICE Hockey League.

Un appuntamento storico, che rappresenta molto più di una partita. Dopo otto trasferte consecutive, con cui ha inaugurato la propria avventura nel campionato internazionale della ICE Hockey League, il Milano Hockey Club potrà finalmente giocare davanti al proprio pubblico, inaugurando una nuova fase della storia dell’hockey milanese.

Serata inaugurale per la nuova Fiera Ice Arena, realizzata da Fondazione Fiera Milano e capace di accogliere poco meno di 4.000 spettatori: sarà la casa dei rossoblù milanesi e un punto di riferimento per il futuro degli sport del ghiaccio sul territorio.

Valentine: “Non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”

“Non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Sarà una notte speciale. Tutti nel club stanno lavorando da mesi in questa corsa contro il tempo. Noi come giocatori dobbiamo solo pensare a fare al meglio il nostro lavoro e regalare al club, ai tifosi e alla città una prestazione della quale essere orgogliosi”, racconta il capitano rossoblu, Scott Valentine. Spiegando a nome del gruppo: “Ci saranno forti emozioni e tanta energia trasmessa dagli spalti al ghiaccio che noi dovremo trasformare nel massimo impegno possibile per giocare un hockey ad alto ritmo da una parte all’altra della pista”.

Il Milano HC, reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, contro Villach (7-2) e Salisburgo (5-2), si presenta all’esordio casalingo con 15 punti in otto partite, dopo una serie di cinque vittorie e tre sconfitte, e occupa il quarto posto nella classifica della win2day ICE Hockey League, alle spalle di Bolzano, Klagenfurt e Linz. L’HC TIWAG Innsbruck occupa invece il dodicesimo posto con 8 punti in otto incontri, ottenuti grazie a due vittorie nei tempi regolamentari e una dopo i supplementari o i rigori. La formazione tirolese arriva a Rho con l’obiettivo di risalire la classifica.

Le due squadre si sono già affrontate nella giornata inaugurale del campionato, lo scorso 18 settembre a Innsbruck, quando il Milano si impose per 3-1, conquistando la prima vittoria nella ICE Hockey League.

La partita contro Innsbruck arriva inoltre in concomitanza con l’ingaggio del centro svedese David Lindquist, nuovo rinforzo del Milano Hockey Club per la stagione 2026/27. Classe 1992, Lindquist porta a Milano un importante bagaglio di esperienza maturato tra Svezia e Svizzera, dove si è distinto per visione di gioco, capacità di costruzione offensiva e qualità nella gestione del disco.

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