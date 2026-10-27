Hockey, Milano cerca il riscatto in Ungheria: sfida al Fehervar dopo due sconfitte

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Da Lubiana a Szekesfehervar: terza partita in cinque giorni per il Milano Hockey Club, reduce da due sconfitte consecutive, atteso stasera alle ore 19.15 sul ghiaccio della MET Aréna per affrontare l’Hydro Fehervar AV19, nella 16ª giornata della win2day ICE Hockey League.

La formazione allenata da Doug Shedden arriva in Ungheria dopo la sconfitta di misura rimediata domenica, per 5-4, sul ghiaccio dell’Olimpija Lubiana, al termine di una partita combattuta nella quale i rossoblù, sotto per 4-1 nel secondo periodo, hanno sfiorato la rimonta. Protagonista dell’incontro l’ultimo arrivato David Lindquist, l’attaccante 34enne svedese autore di una doppietta, mentre Blake McLaughlin e Nick Caamano hanno firmato le altre due marcature milanesi.

“Non abbiamo iniziato bene – spiega il coach – concedendo gol evitabili. Ma sono contento di come la squadra abbia poi reagito e se la sia giocata fino in fondo. Con un paio di rimbalzi favorevoli in più avremmo portato via dei punti. Ripartiamo da quella voglia di lottare”.

Milano-Fehervar, la classifica prima della sfida

Stasera Milano torna in Ungheria per affrontare per la terza volta il Fehervar: la formazione magiara e’ reduce da una sconfitta, maturata domenica davanti al proprio pubblico contro il Val Pusteria, vittorioso per 3-1. Gli ungheresi, che venerdì avevano espugnato Lubiana per 3-2, occupano attualmente l’undicesima posizione in classifica con 16 punti in 15 partite. Il Milano è invece decimo a quota 20, sempre dopo 15 incontri disputati.

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