Hockey, il Milano Club riceve nella nuova Ice Arena di Rho Fiera gli austriaci del Klagenfurt

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Di nuovo sul ghiaccio della nuova Ice Arena di Fiera Rho. Stasera alle 19.45 il Milano Hockey Club torna sul ghiaccio davanti al suo pubblico per affrontare gli austriaci dell’EC-KAC Klagenfurt nella 14ª giornata della win2day ICE Hockey League.

Il KAC si presenta a Rho al terzo posto in classifica con 24 punti in 13 partite, reduce dal 6-3 casalingo sul Fehérvár. Il Milano è a quota 20, appaiato a Vienna Capitals, Val Pusteria e Graz99ers, e arriva dalla sconfitta per 5-3 sul ghiaccio dei campioni in carica di Graz, partita in cui Michael Dal Colle ha messo a segno una doppietta e Alex Grant ha trovato la via del gol in power play.

La formazione allenata dal canadese Kirk Furey è la società più titolata d’Austria, con 32 campionati vinti, l’ultimo nel 2021. In questo avvio di stagione ha prodotto 52 reti in 13 incontri, quattro a partita, con un attacco molto ben distribuito: Raphael Herburger guida la classifica marcatori interna con 12 punti (4 gol e 8 assist), seguito da Nick Petersen e dal capitano Thomas Hundertpfund, entrambi a 11 punti. Proprio Hundertpfund, primatista di presenze nella storia del club con quasi 1000 gare di campionato e quattro titoli all’attivo, è tornato a pieno regime dopo un lungo stop. Tra i pali il KAC alterna il lettone Mareks Mitens, arrivato a inizio ottobre per sostituire l’infortunato Sebastian Dahm, e Florian Vorauer.

Tra i rossoblu milanesi Nick Caamano (6 gol e 4 assist) e Michael Dal Colle (7 gol e 3 assist) condividono la vetta della classifica marcatori con 10 punti, mentre Alex Grant, a quota 9, è il difensore più produttivo della squadra. Davanti al pubblico amico il Milano ha conquistato la prima vittoria domenica 18 ottobre, un 3-0 sul Fehérvár firmato in apertura da Tommaso Madaschi. E’ proprio l’attaccante valdostano spiega: “Il Klagenfurt è una squadra molto forte, pattinano tanto, con molta intensità, ma lasciano a volte degli spazi in contropiede che dovremo saper sfruttare. Arriviamo secondo me da una buona prestazione contro il Graz, dobbiamo solo limare alcuni aspetti tattici”.

L’unico precedente stagionale sorride ai rossoblù: il 30 settembre, alla Heidi Horten-Arena, il Milano si impose 4-2 grazie alla rete in superiorità numerica di Greg McKegg, al gol di Blake McLaughlin e alla doppietta di Nick Caamano, infliggendo ai carinziani la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie consecutive.

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