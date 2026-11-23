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E’ saltata la panchina del Milano Hockey Club, decimo in Ice Hockey League con 28 punti dopo 22 giornate. La neonata società milanese, dopo le due sconfitte consecutive nel fine settimana contro i Vienna Capitals, ha deciso di sollevare dall’incarico di capo allenatore il canadese Doug Shedden.

Ad assumere il timone, ad interim, sarà l’assistan coach, il finlandese Pekka Kangasalusta assume la guida della squadra come head coach ad interim, con effetto immediato. Sarà in panchina già nella prossima partita casalinga contro il VSV Villach, mercoledì 25 novembre.

“Il Milano Hockey Club comunica la conclusione del rapporto con l’head coach Doug Shedden. Il club ringrazia Doug Shedden per la professionalità e l’impegno con cui ha accompagnato la squadra fin dal primo giorno. Ha guidato il gruppo nella fase più delicata della storia del club: la costruzione di una squadra nuova e il debutto nella win2day ICE Hockey League. Il suo contributo resta parte integrante di questo percorso”, ha fatto sapere il club rossoblu.

«Desidero ringraziare personalmente Doug – ha spiegato il presidente rossoblu Kristof Leitner – per la dedizione e il duro lavoro di questi ultimi mesi. È stata una decisione difficile, presa dopo un’attenta riflessione e nell’interesse a lungo termine del Milano Hockey Club. Doug ha fatto parte del nostro percorso fin dall’inizio. Costruire una nuova società e una squadra competitiva in così poco tempo è stata una sfida straordinaria, e il suo contributo in questo processo merita il nostro sincero riconoscimento. La nostra decisione non toglie nulla al rispetto e alla stima che nutriamo per Doug, sia come persona sia come professionista affermato, con una carriera di straordinario livello. Farà sempre parte della storia di questo club, e gli auguro sinceramente ogni successo e ogni felicità per il futuro.»

Ulteriori informazioni sullo staff tecnico e sui prossimi passi del club saranno comunicate a tempo debito.

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