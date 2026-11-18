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Su Milano Quotidiano le recensioni e le cronache di Francesco Bogliari, giornalista, appassionato melomane e autore di “Piccole cronache musicali”. Uno sguardo libero, ironico e spesso controcorrente agli eventi musicali. Dalla lirica alla sinfonica, senza accademismi né reverenze, mescolando memoria personale, gusto per il racconto e giudizi affilati.

Il vostro cronista è cresciuto “a pane e Grande Fuga Op. 133”, considera quella del quartetto d’archi (insieme al lied per canto e pianoforte) la più perfetta delle forme musicali, ha incisa nel suo dna tutta la produzione quartettistica di Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Debussy e Ravel, solo per dire i principali.

Non poteva quindi mancare ieri sera al Conservatorio, nell’ambito della stagione della Società del Quartetto di Milano, al concerto del Quatuor Ébène, terzo della serie dell’integrale beethoveniana iniziata dalla formazione francese nel 2025 e che terminerà il 4 maggio 2027 con due dei quartetti più complessi dell’ultimo Beethoven: l’Op. 59 n. 1, primo dei “Razumovsky“, e l’Op. 130, con la Grande Fuga Op. 133 (a parere di chi scrive, uno dei “monumenti” dell’Umanità).

La formazione – composta da Pierre Colombet e Gabriel Le Magadure ai violini, Marie Chilemme alla viola e, dal 2024, Yuya Okamoto al violoncello – nasce nel 1999 al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi. Il suo nome evoca il legno d’ebano tradizionalmente impiegato per piroli, tastiera e mentoniere degli strumenti ad arco. In questo quarto di secolo il gruppo ha scalato i vertici del concertismo internazionale proponendosi con una perfezione tecnica (“disarmante” l’ha definita il New York Times) unita a una visione moderna arricchita da esperienze extra-classiche come il jazz e la musica cinematografica che ne hanno consolidato tanto l’eleganza quanto il vigore.

Il programma di ieri sera metteva insieme il primo quartetto del genio di Bonn, composto tra il 1798 e il 1800, ancora impregnato di Haydn e Mozart; il misticismo del n.10, detto “delle Arpe” per i pizzicati del primo movimento (1809), e la maturità del n. 9 “Razumovsky” (1806). Gli Ébène hanno impressionato per la rarefazione e la trasparenza del suono, le linee contrappuntistiche sempre leggibili, la fluidità del fraseggio e il perfetto controllo dell’agogica. L’ultimo movimento del n. 9, l’”allegro molto” in realtà è diventato un “allegro moltissimo” in cui l’architettura vertiginosa della fuga è stata resa in maniera travolgente, da togliere il fiato a un pubblico foltissimo (emozionante vedere la Sala Verdi stracolma per un concerto cameristico) che alla fine è esploso in un’ovazione da stadio.

Il vostro cronista è stato impressionato soprattutto dalla timbrica di questa formazione: un suono astratto, trasparente, esaltato particolarmente nei pianissimi; con una metafora tipografica, forse ardita, è come una “patinata opaca”, la più elegante, che trattiene la luce dentro di sé, rispetto alla “patinata lucida”, più “urlata”, che invece la rimbalza all’esterno. Forse è una sciocchezza, ma questo il vostro cronista ha “sentito”, ha percepito ascoltando questa fenomenale formazione. La data del 4 maggio 2027 è già segnata in agenda con inchiostro indelebile.

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