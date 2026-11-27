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Potrebbe concludersi con un patteggiamento il procedimento giudiziario a carico di Josep Martinez, portiere dell’Inter, coinvolto nell’incidente stradale costato la vita a Paolo Saibene, pensionato di 81 anni, nell’ottobre del 2025 a Fenegrò, in provincia di Como. Il calciatore, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare una pena di un anno, con la sospensione condizionale e il risarcimento del danno.

L’incidente mortale dell’ottobre 2025 nel Comasco

L’incidente era avvenuto in via Bergamo, a Fenegrò, dove l’anziano era stato investito mentre si spostava a bordo della propria carrozzina elettrica. A seguito degli accertamenti sulla dinamica del sinistro, la Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio del portiere nerazzurro per omicidio stradale. La richiesta di patteggiamento avanzata dal calciatore ha ottenuto il consenso della Procura di Como, guidata da Massimo Astori, come riferisce Adnkronos. Il prossimo passaggio sarà la fissazione dell’udienza nella quale il giudice dovrà pronunciarsi sull’accordo raggiunto tra accusa e difesa.

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