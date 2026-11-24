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Rendere l’intelligenza artificiale uno strumento concreto al servizio delle persone, delle organizzazioni e delle loro decisioni, trasformando i dati in informazioni utili. E’ l’obiettivo che porta avanti la start up bergamasca Niuco, specializzata nell’intelligenza artificiale applicata, che venerdì alle 19.30 a Milano, nella cornice di Palazzo Reale, presenta i propri progetti e gli sviluppi per il 2027. Al centro ci sarà NIUPLANT, la soluzione intelligente per il monitoraggio e la gestione degli impianti tecnologici civili.

L’incontro, dal titolo “NIUCO – Prospettive Future”, si svolgerà in occasione della mostra fotografica “Carla Cerati. Plurale Femminile” e sarà dedicato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla gestione di edifici, impianti e territori. NIUCO sviluppa piattaforme digitali, applicazioni e servizi personalizzati che integrano sistemi di monitoraggio, analisi dei dati e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è trasformare informazioni provenienti da fonti diverse in strumenti facilmente consultabili, attraverso dashboard e sistemi di controllo, per aiutare imprese, enti pubblici e organizzazioni a individuare criticità, pianificare gli interventi e sviluppare nuovi servizi. Un modello che unisce tecnologie avanzate e competenze specialistiche, grazie a un team multidisciplinare con esperienza nei settori dell’impiantistica, dell’ingegneria, dell’automazione, del software e dell’analisi dei dati.

Il progetto Niuplant

NIUPLANT punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, attraverso strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale, per individuare tempestivamente eventuali criticità e ridurre il rischio di guasti, malfunzionamenti e interventi straordinari. Il valore del servizio non si limita alla piattaforma digitale. A supporto delle attività opera infatti la Control Room NIUCO, composta da professionisti che interpretano i dati raccolti, affiancano gestori e manutentori e contribuiscono a individuare gli interventi più efficaci, valutandone costi e benefici attesi.

Un servizio personalizzabile, rivolto in particolare a società di gestione e manutenzione, ESCo, gestori immobiliari, aziende multisede ed enti pubblici, che possono così disporre di un unico sistema di monitoraggio e di un supporto tecnico specialistico.

Niuplant: il progetto pilota

Le potenzialità di NIUPLANT sono già oggetto di sperimentazione attraverso un progetto pilota in un edificio scolastico, nel quale NIUCO sta analizzando circa un anno di dati relativi al funzionamento degli impianti (riscaldamento, acqua calda e fotovoltaico). NIUPLANT ha raccolto e confrontato dati storici relativi al funzionamento energetico dell’edificio, e ha utilizzato queste informazioni per analizzare i comportamenti dell’impianto e individuare possibili margini di ottimizzazione energetica, anche attraverso lo sviluppo di un algoritmo di efficienza specifico per la struttura.

Nel progetto pilota le prime analisi hanno evidenziato differenze significative nei consumi termici tra periodi caratterizzati da condizioni climatiche simili. Si tratta di risultati preliminari, ancora oggetto di approfondimento, ma che contribuiscono allo sviluppo di strumenti capaci di valutare le prestazioni degli edifici e individuare nuove opportunità di ottimizzazione.

Niuco: le prospettive per il 2027

Tra gli obiettivi di NIUCO per il 2027 figurano l’evoluzione delle funzionalità di intelligenza artificiale, lo sviluppo di strumenti di manutenzione predittiva e l’introduzione progressiva di sistemi capaci non soltanto di individuare anomalie, ma anche di suggerire interventi correttivi e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Particolare attenzione sarà dedicata alla misurazione dei risultati energetici, con l’obiettivo di quantificare e verificare i benefici ottenuti attraverso l’impiego delle soluzioni NIUCO, anche in relazione ai consumi delle stesse tecnologie digitali utilizzate. Parallelamente, l’azienda guarda alle opportunità legate all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso gli strumenti di incentivazione disponibili, come il Conto Termico 3.0.

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