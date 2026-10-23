La bellissima storia del Calvino

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

A Rozzano, nella mia città natale – della quale con tutti i difetti che ha rimango comunque orgoglioso – c’è una scuola superiore. O meglio: un insieme di scuole superiori, l’Istituto Calvino. Ci vanno centinaia di studenti non solo di Rozzano, ma di tutto l’hinterland. E’ una scuola importante per il territorio, con una preside appassionata. Come tutte le altre scuole, anche al Calvino venerdì scorso è scattata la protesta (che io considero sacrosanta, peraltro: per una volta gli studenti protestano per avere qualcosa che compete davvero loro – non come noi che manifestavamo per la fame nel mondo e i test nucleari di Chirac). Il problema è che quella protesta sacrosanta ha prodotto un effetto quantomeno curioso: un gruppetto di persone, non si capisce se studenti o “infiltrati”, hanno spaccato bagni, macchinette, e tanto altro. Qui un video.

Queste immagini hanno fatto il giro d’Italia. Male. Ma lunedì, quando i ragazzi sono andati a scuola, ne sono usciti dicendo che “era tutto nuovo, meglio di quando siamo entrati”. E come è successo? Un miracolo: figurarsi se lo Stato riesce a riparare tutto in un week end. Impossibile. Invece è stato possibile, perché non l’ha fatto lo Stato. Lo ha fatto uno di quelli che i benpensanti ritengono essere feccia: uno straniero, un egiziano, che viveva in comunità. Ma in quella comunità Magdy Shalaby, questo è il suo nome, ha incontrato Enzo Del Fraro, un educatore. E in quella comunità è cresciuto, è diventato la persona che è oggi. Titolare di una piccola azienda di ristrutturazioni è entrato al Calvino nel week end. Ha sistemato tutto. Tutto come nuovo. Tutto in fretta. Il sindaco lo ha ringraziato, gli insegnanti erano commossi. E io pure non ho gli occhi lucidi, è che mi è entrata una buona azione nell’occhio.

PS. Questo vuol dire essere uomini, non lanciare mezzo vestito rubato alla Decathlon a un senzatetto, come questi altri imbecilli qui 👇

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).