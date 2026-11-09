Lavoro e Intelligenza artificiale: nasce “Solo umani”, il podcast che racconta ciò che nessuna macchina può sostituire

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Il rispetto, il riconoscimento, la cura, il corpo, la passione. Cinque dimensioni profondamente umane che nessun algoritmo può sostituire. Mentre l’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro e alimenta interrogativi sul futuro di milioni di lavoratori, nasce “Solo Umani – Storie di lavoro, di dignità e futuro”, il podcast promosso dall’associazione Radice 5.0 APS di Lodi, disponibile da lunedì 9 novembre su YouTube.

Cinque puntate, puntate a cadenza settimanale, pubblicate sul canale YouTube @SoloUmaniPodcast, cinque occasioni per raccontare il lavoro partendo da ciò che rischia troppo spesso di essere dimenticato: le persone.

Il filo conduttore della prima stagione è “Ciò che non si può automatizzare”. Attraverso le testimonianze degli ospiti, il podcast esplora il valore umano del lavoro, intrecciando esperienze, diritti e tutele con le sfide poste dalle nuove tecnologie. Questa stagione servirà a verificare l’interesse del pubblico, a consolidare il format e a porre le basi per le stagioni successive; la valutazione dei risultati è prevista per l’11 gennaio 2027.

Dignità, persona e futuro sono le tre parole che accompagnano il percorso narrativo. L’obiettivo non è contrapporre l’essere umano all’innovazione tecnologica, ma interrogarsi su quali valori e diritti debbano essere salvaguardati in un mondo del lavoro che cambia sempre più rapidamente. “Il diritto del lavoro riguarda la vita di tutti i giorni, ma troppo spesso resta un linguaggio per addetti ai lavori. Con ‘Solo Umani’ vogliamo restituirlo alle persone e spiegare con chiarezza diritti e tutele ricordando che dietro ogni contratto, ogni norma e ogni vertenza ci sono, appunto, esseri umani”, dichiara l’Avvocato Valentina Barzotti, Presidente di Radice 5.0 APS.

Il podcast si rivolge a lavoratrici e lavoratori, studenti, giovani e professionisti, ma anche a chiunque voglia comprendere meglio le trasformazioni del lavoro e conoscere i propri diritti, attraverso un linguaggio semplice, diretto e lontano dai tecnicismi. Nella prima puntata ospite sarà Barbara D’Astolto: nel 2018, ex hostess di Malpensa, si era rivolta a Raffaele Meola, all’epoca sindacalista della Fit-Cisl, per una questione di lavoro. Nella saletta sindacale dell’aeroporto, l’uomo l’aveva aggredita con palpeggiamenti e molestie per circa trenta secondi. Un caso, con la successiva vicenda giudiziaria, che aveva fatto lungamente discutere.

RADICE 5.0 APS

Radice 5.0 APS è un’associazione di promozione sociale con sede a Lodi, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, opera attraverso l’impegno volontario dei propri associati per promuovere la conoscenza dei diritti, la formazione, la cittadinanza attiva, l’inclusione lavorativa e la legalità.

INFORMAZIONI

Solo Umani – Storie di lavoro, di dignità e futuro

Dal 9 novembre 2026 – Cinque puntate settimanali

YouTube: https://www.youtube.com/@SoloUmaniPodcast

Instagram e Threads: @soloumani26

Facebook: https://www.facebook.com/SoloUmaniPodcast

Sito: www.radice5punto0.com

E-mail: [email protected]

Segreteria organizzativa: 351 3756524

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