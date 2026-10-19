Marco Rizzo strappa a Vannacci il giurista Onelio Onofrio Francioso, sarà per Italia Domani coordinatore di Milano

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Italia Domani, formazione politica guidata da Marco Rizzo, continua ad ampliare e rafforzare la propria struttura politica a livello nazionale, attraendo quotidianamente figure di rilievo e rappresentanti provenienti da diverse realtà ed esperienze politiche. In questo percorso di costante crescita ed espansione, il soggetto politico mette a segno un ulteriore e significativo colpo.

Come Milano Quotidiano può annunciare, a fare il suo ingresso ufficiale in Italia Domani è Onelio Onofrio Francioso, figura di spicco nel panorama intellettuale già legato al comitato nazionale scientifico-culturale di Futuro Nazionale, dopo l’allontanamento di Luca Sforzini, a capo del think thank Rinascimento nazionale.

Francioso, editore, giornalista, docente universitario, associato alla Unione Giuristi Cattolici Italiani e Segretario lombardo della Associazione Nazionale Sociologi, sarà per Italia Domani coordinatore di Milano. Sarà lui a definire, insieme a Rizzo, la strategia per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo che vedrà, senza dubbio un candidato appoggiato da Italia Domani.

“​L’operazione politica e l’intesa sono state concluse con successo grazie al lavoro strategico di Elisabetta Fedegari, coordinatrice lombarda di Italia Domani e di recente nominata all’interno della Segreteria Nazionale. Con questo nuovo e importante ingresso, Italia Domani conferma la propria capacità di attrazione verso personalità di primo piano del panorama civile e politico, consolidando una presenza sempre più incisiva sul territorio, spiega a Milano Quotidiano la direzione nazionale di Italia Domani guidata da Marco Rizzo.

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