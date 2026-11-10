Milano 2027, Fratelli d’Italia sempre più vicino a Sardone candidata sindaco: per i meloniani se la può giocare

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La partita per le elezioni comunali di Milano del 2027 si accende tra sondaggi, retroscena e tattiche di coalizione. Secondo l’ultima analisi diffusa su Milano Quotidiano dall’istituto demoscopico Yoodata, un’eventuale competizione interna o primaria per la scelta del candidato sindaco del centrodestra vedrebbe l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega, Silvia Sardone, nettamente in vantaggio rispetto a Matteo Perego, sottosegretario alla Difesa e nome proposto da Forza Italia.

I numeri di Yoodata restituiscono un quadro dinamico: Sardone viene indicata con un potenziale elettorale solido (intorno al 50% di riconoscimento e forte radicamento nei quartieri), considerata pienamente competitiva nella sfida per Palazzo Marino. Diverso il giudizio su Perego: nei corridoi della politica milanese e nei retroscena a microfoni spenti, autorevoli esponenti della coalizione temono che il profilo del sottosegretario – percepito da alcuni come troppo civico o moderato per infiammare la base – possa ricalcare l’esperienza deludente di Luca Bernardo nella tornata passata, finendo per risultare penalizzato nella contesa diretta.

Fratelli d’Italia, vera ago della bilancia della coalizione, non ha ancora ufficializzato una scelta definitiva, ma diversi ambienti vicini a Giorgia Meloni – in particolare tra i dirigenti più influenti in Lombardia e a Milano – guardano con interesse alla spinta della Lega. Dietro le quinte, autorevoli fonti del partito di via della Scrofa ammettono che Sardone avrebbe la grinta necessaria per giocarsela alla pari contro i possibili sfidanti del centrosinistra – che si tratti di Mario Calabresi o di Pierfrancesco Majorino – senza dare nulla per scontato, ma evitando un flop annunciato.

Dall’altra parte, Forza Italia continua a fare scudo sul nome di Perego, frenando sull’ipotesi delle primarie e invocando una sintesi unitaria tra i leader nazionali. Intanto il tempo scorre e, tra veti incrociati e l’accelerazione imposta da Matteo Salvini, il centrodestra milanese si trova davanti a un bivio: rischiare il braccio di ferro delle primarie (che solo la Lega vuole) o trovare una quadra prima che la sfida con il centrosinistra entri nella sua fase decisiva. Fratelli d’Italia ufficiosamente sempre pendere sempre più verso Sardone. Anzi, i meloniani sono ben consapevoli che l’eurodeputata quantomeno se la può giocare mentre con Perego l’esito sarebbe più incerto.

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