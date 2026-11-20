Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La partita per il prossimo sindaco di Milano è ancora tutta da giocare. I partiti discutono di candidature, alleanze e primarie, mentre si moltiplicano i nomi di chi potrebbe raccogliere l’eredità di Giuseppe Sala a Palazzo Marino. In questo scenario, lunedì 23 novembre la Triennale di Milano diventerà il luogo di confronto tra alcuni dei principali protagonisti della corsa alle elezioni comunali del 2027. L’occasione è la XXX edizione di Italia Direzione Nord, che dedicherà il proprio appuntamento conclusivo proprio al futuro politico e amministrativo della città.

Dalle 18.20 alle 20, nel Salone d’Onore, la “Maratona di Milano” riunirà esponenti delle diverse forze politiche e figure al centro del dibattito sulle candidature. Una serie di incontri a tu per tu che offrirà l’opportunità di conoscere posizioni, priorità e prospettive dei protagonisti di una competizione destinata ad aprire una nuova fase nella vita politica milanese.

Centrodestra e centrosinistra: il confronto sulle candidature

Alla Triennale interverranno per il centrodestra Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, Matteo Perego di Cremnago di Forza Italia e Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. Tre figure che rappresentano percorsi politici differenti e che, direttamente o attraverso i rispettivi partiti, partecipano al dibattito sulla scelta del nome da proporre agli elettori milanesi. Completeranno il quadro degli interventi riconducibili all’area del centrodestra Pietro Tatarella e Carmelo Burgio, quest’ultimo esponente di Futuro Nazionale.

Non meno articolato il dibattito nel centrosinistra, chiamato a individuare una figura in grado di guidare la coalizione dopo gli undici anni di amministrazione Sala. Tra i protagonisti della “Maratona di Milano” figurano Mario Calabresi, Anna Scavuzzo, Pierfrancesco Majorino, Emmanuel Conte, Lorenzo Pacini, Carlotta Cossutta e Tommaso Goisis.

Il futuro di Milano oltre i nomi: casa, sicurezza, mobilità e sviluppo urbano

La competizione per Palazzo Marino non si esaurirà però nella scelta dei candidati. Il confronto alla Triennale guarderà anche ai temi che accompagneranno la prossima campagna elettorale. Dall’accessibilità economica della città alle politiche abitative, dalla sicurezza alla mobilità, fino al governo delle trasformazioni urbanistiche e alla qualità dei servizi pubblici: saranno queste alcune delle questioni sulle quali si misureranno le diverse proposte politiche. La sfida del 2027 si inserisce inoltre in una stagione elettorale più ampia, che comprende il rinnovo delle istituzioni nazionali e, nel 2028, della guida di Regione Lombardia.

Italia Direzione Nord, una giornata con ministri, amministratori e imprese

Il confronto sulle comunali chiuderà una giornata di dibattiti dedicata alle principali sfide politiche ed economiche del Paese. La XXX edizione di Italia Direzione Nord, dal titolo “Milano-Lombardia-Italia: nuove traiettorie democratiche“, si svolgerà lunedì 23 novembre, dalle 9 alle 20, alla Triennale di Milano. Oltre cento i protagonisti attesi, tra rappresentanti delle istituzioni, amministratori pubblici, esponenti politici e mondo delle imprese.

Dopo l’apertura con il presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa, il presidente di Triennale Milano Vincenzo Trione, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il sindaco Giuseppe Sala, si alterneranno incontri e panel con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Eugenia Roccella, Gilberto Pichetto Fratin, Andrea Abodi e Tommaso Foti, il leader di Azione Carlo Calenda, la sindaca di Genova Silvia Salis e il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. I lavori affronteranno numerosi temi: infrastrutture e grandi opere, politiche abitative, energia e nucleare sostenibile, innovazione, welfare, competitività delle imprese e trasformazioni urbane.

Italia Direzione Nord è promossa dalla Fondazione Stelline in collaborazione con il Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo e con il contributo di Regione Lombardia. La “Maratona di Milano” è in programma lunedì 23 novembre dalle 18.20 alle 20 nel Salone d’Onore della Triennale, in viale Emilio Alemagna 6.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).