Milano 2027, Sardone: “Nome del candidato sindaco entro due settimane. Voglio correre per vincere, non per partecipare”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

“Io sul territorio ci sono sempre stata quindi la campagna elettorale a sostegno del centrodestra per me non ha una data di inizio. Per quanto riguarda la campagna come candidato sindaco, beh quella data non dipende da me. Il centrodestra però deve scegliere in fretta”. Con queste parole l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone risponde alla domanda di Milano Quotidiano su quando inizierà la sua campagna elettorale a sindaco di Milano oppure se sia già iniziata.

“La sinistra non ha ancora individuato il suo candidato e noi stiamo perdendo una grande opportunità perché se avessimo il nome avremmo un chiaro vantaggio competitivo. Non possiamo fare come l’ultima volta individuando il nome due mesi prima del voto. Il centrodestra vuole vincere? Se la risposta è sì il nome deve essere fatto entro un paio di settimane, siamo già in ritardo. Io voglio correre per vincere, non per partecipare”, conclude Sardone.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).