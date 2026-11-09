Milano 2027, Schlein ora benedice le primarie del centrosinistra: “Il Pd ha figure molto valide”

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Il Partito Democratico nazionale sostiene la proposta di primarie avanzata dai dem milanesi per individuare il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 2027. A confermarlo è la segretaria Elly Schlein, intervenuta domenica 8 novembre a margine di Elle Active, all’Università Cattolica di Milano. Un’indicazione politica che rafforza il percorso avviato a livello locale in vista del dopo Sala, con l’obiettivo di costruire una coalizione competitiva e dare continuità all’esperienza amministrativa del centrosinistra, pur introducendo elementi di rinnovamento.

Schlein: “Sosteniamo il percorso del Pd milanese”

“Continuiamo a seguire e a sostenere il percorso che sta facendo il Partito Democratico milanese nel costruire l’alleanza più competitiva per riuscire ad andare avanti nel buon governo di Milano”, ha dichiarato Schlein. La segretaria ha quindi ribadito il sostegno alla scelta delle primarie: “Il Pd ha proposto di svolgere delle primarie qui a Milano e ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo. Quindi noi seguiamo e supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi dieci anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando e trovando le ragioni per un rilancio dell’impegno comune per i milanesi”.

Primarie Milano 2027, la linea nazionale coincide con quella locale

Schlein ha infine chiarito che la posizione del partito nazionale è allineata a quella espressa dai democratici milanesi. “Il Partito Democratico ha fatto questa proposta all’alleanza, quindi è la posizione che anche il Partito Democratico nazionale condivide, rifacendosi a quello che il Pd milanese ha già detto”. Le parole della segretaria rappresentano un sostegno esplicito alla consultazione interna alla coalizione, anche se la scelta delle primarie dovrà essere condivisa con gli alleati. Nessuna indicazione, invece, su un possibile candidato: Schlein si è limitata a sottolineare la presenza di diverse figure valide, lasciando al percorso politico milanese il compito di individuare chi raccoglierà l’eredità di Giuseppe Sala.

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